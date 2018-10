Inps | effetto incentivi | da revoche taglio di altri 10 milioni a malattia e invalidità

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Diecidi euro in meno solo quest’anno. Tanto vale ildelle prestazioni previdenziali pianificato dall’nel 2018, da conseguire anche grazie al nuovo “incentivo di risultato” per il medico che le nega. Siamo all’apogeo di un sistema malato, dove lo Stato che arranca dietro i falsi invalidi si mette a gratificare il dottore che riconosce meno pensioni e periodi dia tutti. La conferma è nei documenti e nei numeri ufficiali dell’: la scure sulle prestazioni al 31 dicembre supererà gli 80di euro, oltre 10 in più rispetto ai tagli alle erogazioni praticati l’anno scorso. Sul sito dell’ente, tra le carte, c’è anche la tabella che indica dove colpirà di più. Un’altra conferma arriva poi dal capo del personale dell’Istituto: è vero, per la prima volta nella sua storia, l’ente riconoscerà un incentivo ai dirigenti dell’area ...