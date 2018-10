Infortunio Zaza | l’attaccante lascia il ritiro della Nazionale | i dettagli

sportfair

: #Zaza ha lasciato il ritiro della Nazionale per un fastidio al polpaccio ma l’infortunio non sembra grave. Sospiro… - MatteMoretto : #Zaza ha lasciato il ritiro della Nazionale per un fastidio al polpaccio ma l’infortunio non sembra grave. Sospiro… - MattiaGallo17 : RT @AAlciato: Italia: Simone Zaza lascia il ritiro per infortunio @SkySport - AAlciato : Italia: Simone Zaza lascia il ritiro per infortunio @SkySport -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Simoneilitaliana a causa di un problema fisico che non gli permetterà di essere in campo Dopo D’Ambrosio, Romagnoli e Cutrone, anche Simoneil. Per l’attaccante del Torino si tratta di un problema al polpaccio, accusato dopo aver calciato in porta dopo l’allenamento di ieri con la maglia azzurra. Adesso i medici del Torino effettueranno i controlli di rito sull’attaccante per stabilire i tempi di recupero dall’acciacco. Sfortunato dunque Simone, che era parso carichissimo dopo le ultime gare dei granata. L'articolo, l’attaccanteil: iSPORTFAIR.