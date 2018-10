Info sound check e ingressi per Laura Pausini a Padova | ultimi biglietti e scaletta del

optimaitalia

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il Fatti Sentire World Wide Tour continua conil 9 e 10 ottobre. L'artista di Solarolo è ora pronta a riunire i fan veneti dopo il successo delle tre date all'Arena di Verona che ha riempito fino al sold out. La verifica delle tessere del fan club avverrà a partire dalle 14,30. Non sarà possibile delegare terze persone ildella tessera, ma è obbligatorio presentarsi personalmente. Il controllo delle tessere continuerà fino alle ore 17,30, con ingresso alle 17,45. Oltre questo orario, anche gli iscritti al fan club dovranno presentarsi all'ingresso all'orario fissato per la venue generale, con apertura di varchi per le ore 19.Glisono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Sono disponibili le modalità di ritiro sul luogo dell'evento e con print at home. Nel primo caso, occorre presentarsi in cassa con la ...