Incontro Fico-Juncker “per raffreddare la temperatura” | “Concordi sull’Italia nel cuore

ilfattoquotidiano

: Da poco ho concluso l’incontro con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Le mie dichiarazion… - Roberto_Fico : Da poco ho concluso l’incontro con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Le mie dichiarazion… - HuffPostItalia : Fico prende le distanze da Salvini: 'La sua strada non è la mia' e dell'incontro con Juncker dice: 'Dialogo positiv… - RaiNews : Roberto #Fico a Bruxelles vede #Juncker: 'Nessuna sfida dell'Italia alla Ue'. Il presidente della Commissione euro… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Un “momento perla temperatura”. Dopo il faccia a faccia con Pierre Moscovici, il presidente della Camera Robertoha incontrato oggi anche il presidente della commissione europea, Jean Claude. Un colloquio che è durato più di un’ora nonostante fosse “programmato per 30 minuti”: particolare che per Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea, “è una prova della quantità dell’affetto e dell’attenzione che il presidenteha per l’Italia come ha detto pubblicamente diverse volte prima. È stata una discussione utile su questione di interesse comune, sia per l’Italia che per l’Ue. Entrambe hanno concordato che l’Italia è e continuerà ad essere aldel progetto europeo”. Fonti diplomatiche di Bruxelles hanno definito i due vertici del presidente della Camera come “positivi”, ...