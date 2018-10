Incidenti da palco : 41 anni fa Steven Tyler rischiò la vita per una bomba a ciliegia : La vita da rockstar è piena di imprevisti, specie se sul palco piove di tutto. Ne sanno qualcosa gli Aerosmith protagonisti di un incidente a dir poco rocambolesco: è il 10 ottobre del 1977 e la band è in concerto all'arena Spectrum di Philadelphia quando una "bomba a ciliegia" arriva sul palco e rischia di trasformare la serata in una tragedia. La band è alla fine dello show: il cantante Steven Tyler e il chitarrista Joe Perry stanno risalendo ...