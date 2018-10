Incidente per Papa Francesco | il Vaticano | ' E' caduto | ma nulla di grave'

Incidente per il Papa - Vaticano : è caduto - ma nulla di grave : Piccolo Incidente per Papa Francesco, che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

Incidente per Alessia Marcuzzi - è successo a casa. La foto preoccupa i fan : Piccolo ma fastidioso Incidente per Alessia Marcuzzi. La neo conduttrice della Iene, infatti, su Instagram ha postato una foto che mostra il dito del piede fasciato. “Caro @NicoSavi, dovrai prendermi in braccio mercoledì prossimo a “Le Iene”… mignolo fratturato mentre giocavo a nascondino”, ha scritto la conduttrice in calce alla fotografia. Mercoledì prossimo Alessia Marcuzzi dovrà tornare alla guida de Le ...

Nello stato di New York 20 persone sono morte in un Incidente stradale che ha coinvolto una limousine : Sabato venti persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli tra cui una limousine a Schoharie, Nello stato di New York. Il New York Times dice che a bordo della limousine c’erano i partecipanti a una festa di The post Nello stato di New York 20 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto una limousine appeared first on Il Post.

Elia Fongaro in lacrime al Gf Vip per i genitori : l’Incidente di suo padre : Elia Fongaro in lacrime per i genitori: il racconto al Gf Vip Stiamo conoscendo meglio Elia Fongaro al Gf Vip e le lacrime per i genitori di oggi ci hanno permesso di comprendere alcuni lati del suo carattere. Lo sfogo con Maurizio Battista è nato da un gioco: due ragazzi si stavano rincorrendo spruzzando dello […] L'articolo Elia Fongaro in lacrime al Gf Vip per i genitori: l’incidente di suo padre proviene da Gossip e Tv.

Incidente mortale in Brianza : travolte due persone - a piedi dopo l'alcol test : Alla guida dell'auto una giovane di 21 anni, anche lei positiva all'alcol test, è accusata di omicidio stradale. Non si sarebbe accorta delle vittime che camminavano lungo la provinciale -

Incidente a Bellusco : a piedi di notte dopo alcol test - due persone travolte e uccise. Si salva un loro amico : Camminavano ubriachi sul ciglio della strada, quando un'utilitaria condotta da una ragazza poco più che ventenne li ha travolti e uccisi. Tragedia, verso le 4 del mattino di sabato, sulla provinciale ...

Brindisi - doppio Incidente sulla superstrada per Lecce : due auto erano rubate : Tantissimi disagi questa mattina intorno alle 12:30 sulla superstrada che da Brindisi conduce a Lecce. Infatti un doppio incidente avvenuto in direzione del capoluogo di provincia adriatico [VIDEO], all'altezza di Cerano, ha paralizzato per diverso tempo il traffico, causando lunghissime code. Due dei veicoli coinvolti sono risultati rubati, per questo sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme ai militari della Guardia di Finanza, che ...

Maltempo : nel Salento ritardi per treni e Incidente stradale : Non accenna a placarsi il Maltempo che sta interessando la Puglia e per le prossime ore e’ prevista una un’allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato e un’allerta arancione idraulica. Oggi le forti piogge hanno causato disagi alla circolazione ferroviaria con forti ritardi nei collegamenti sulla tratta Bari-Lecce. In alcuni tratti i treni sono stati sostituiti dagli autobus. L’asfalto reso viscido dalla pioggia ...

Incidente ad Avellino - prime richieste di condanna per il pullman precipitato dal viadotto : “12 anni al proprietario” : Dodici anni di reclusione per il titolare della Mondo Travel e proprietario del bus, 9 per una dipendente della Motorizzazione Civile e 6 per un suo collega. Arrivano le prime richieste di condanna nel processo per la morte delle 40 persone precipitate a bordo di un pullman il 28 luglio 2013 dal viadotto Acqualonga dell’autostrada A16 Napoli-Canosa. Nell’udienza di oggi, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, il ...

Luca Laurenti morto per Incidente con il paracadute - ma è una fake news : Sembra impossibile arginare il fenomeno delle fake news. L’ultima ha colpito Luca Laurenti, dato per morto in data 4 ottobre dal sito Il Messangero.it, con una ‘n’ che trae in inganno e mira a farsi confondere con la testata nazionale Il Messaggero. Secondo quanto riportato dal sito l’artista sarebbe deceduto nell’ospedale Santa Maria di Terni, dov’era stato ricoverato in condizioni disperate per una caduta ...

Incidente mortale a Castelfranco Emilia - Paolo Grego era ciclista esperto : Castelfranco Emilia , Modena, , 5 ottobre 2018 - L'impatto con la bicicletta è stato violentissimo. L'auto, una Polo bianca guidata da un ragazzo di 23 anni , procedeva da Castelfranco verso Sant'...