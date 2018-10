‘In viaggio con i maestri’ ci ricorda che ognuno ha il proprio punto di riferimento

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Il Maestro è nell’anima e per sempre resterà”. Questo inciso di Paolo Conte sembra appropriato per descrivere un lavoro che raccoglie mirabili ritratti di figure eccezionali e per questo uniche. Vi sono personaggi non comuni che da sempre sono e sono stati dei punti diper la loro particolare capacità di essere maestri. Quando ci si sente smarriti e si cercano strade sicure il pensiero corre immediatamente a cercarli. Salvatore Giannella nel prezioso volume edito da Minerva Incon i maestri. Come 68 personaggi hanno guidato i grandi del nostro tempo custodisce e tramanda storie e altre storie di persone che – sebbene già arrivate debbono il rispettivo successo alla eccellente guida scelta quale sicuro nocchiero. Il libro, infatti, è popolato da tanti “abitanti” con aspetti inediti che aiutano a completare la conoscenza oltre le apparenze. Allora è possibile ...