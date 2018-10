In pensione da una vita | assegni da 40 anni per 750mila italiani

Nino d’Angelo al “verde” a Domenica Live - video : “Sono costretto a lavorare - ho una pensione da 2000 euro al mese” : Barbara d’Urso lancia Domenica Live all’insegna dei vip e dei grandi attori che adesso rivelano di non arrivare a fine mese per via delle loro pensioni. A scendere in pista questa volta è Nino d’Angelo che nei giorni scorsi, a Spy, ha annunciato l’arrivo del suo nuovo spettacolo ma ha voluto confermare anche che è obbligato a continuare a lavorare, a ottanta anni, per via della sua pensione. Nino D’ANGELO AL ...

Gianfranco D'Angelo : "Prendo una misera pensione. Rifiutai i milioni di Berlusconi per il teatro - non lo rifarei" : “Prendo una pensione davvero misera”. Lo sfogo arriva da Gianfranco D’Angelo che, sulle pagine di Spy, si dice ‘costretto’ ancora a lavorare. “Altrimenti sarebbe dura mandare avanti la baracca – scherza l’artista - perché i soldi finiscono. Sono più di cinquant'anni che lavoro: ho iniziato come impiegato nella Sip (poi Telecom), poi ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo ...

Lega B : «Nessuna sospensione - il campionato va avanti regolarmente» : La Lega B risponde a Frattini e fa chiarezza sul caos delle ultime ore, spiegando che il campionato cadetto proseguirà regolarmente. L'articolo Lega B: «Nessuna sospensione, il campionato va avanti regolarmente» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino - la maestra va in pensione e raduna i suoi 700 alunni : Li ha cercati tutti, quegli ex bambini che frequentavano la sezione «azzurra a quadretti», i suoi alunni della scuola materna Rousseau di via Monte Ortigara – Delleani, a Torino. I più grandi sono nati nel 1973 e hanno 45 anni, i più piccoli quattro. Ma la maestra Nelide Tua li voleva proprio tutti, per festeggiare il suo addio alla scuola, dove ha lavorato come insegnante e come vicepreside. Ha scritto una lettera: «Vado in pensione, mi ...

Una fetta di stipendio o pensione per rimborsare fino a 80mila euro Cessione del quinto - nuovo boom : View Larger Image Una fetta di stipendio o pensione per rimborsare fino a 80mila euro Cessione del quinto, nuovo boom CF, AGGIUNGE CRISTIANO , si occupa delle garanzie assicurative quando un ...

Maestra festeggia la pensione radunando oltre 700 ex alunni : Nella fantasia dei suoi ex allievi la Maestra Nelide Tua era una fata turchina. E in effetti una magia l’ha fatta: è riuscita a contattare tutti i suoi ex alunni dell’asilo e radunarli per festeggiare la pensione. ...

Fenati - il tribunale Fmi conferma la sospensione : Il tribunale della Federazione motociclistica italiana, dopo aver ascoltato in audizione a Roma Romano Fenati, ha confermato la sospensione cautelare dall'attività sportiva e federale richiesta dal ...

[Il retroscena] Salvini promette la pensione a 62 anni ma è solo una mossa per frenare gli appetiti del M5s : Giovanni Tria, ministro dell'Economia Lo scontro tra Lega e M5s Negli ultimi giorni la compattezza del governo si è indebolita rispetto alle prime settimane. Il motivo è semplice. All'interno dell'...

"Troppi poveri costretti a vivere in auto" - il vescovo moralista va in pensione e con i soldi della Diocesi si regala una magione da 2 - 3 ... : ... ha sostenuto che la magione è stata comprata con fondi messi da parte per pagare la casa e il mantenimento del vescovo dopo il ritiro e che è stata "seguita la politica esposta dal consiglio dei ...

Al Bano Carrisi protagonista di una fiction : la Rai passa da nonno Libero ad un professore in pensione : Al Bano Carrisi ha annunciato di voler tenere a riposo le sue corde vocali dopo questo anno ma, a quanto pare, non è quello che tutti avevano capito. Il pugliese è tornato sull'argomento più volte annunciando il ritiro ma senza voler dire addio alla musica o al mondo dello spettacolo visto che, nei prossimi mesi, sarà impegnato davanti alle telecamere. Quello che lo metterà nuovamente sotto la luce dei riflettori non sarà un video musicale o ...