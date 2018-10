In Italia 5 milioni di poveri | record dal 2005

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni sono stranieri : In Italia vivono 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, il massimo dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell’Istat Maurizio Franzini durante un’audiz...

Cristiano Piccini - chi è il terzino Italiano da 80 milioni scartato dalla Fiorentina : Sul profilo Instagram di Cristiano Piccini compare una scritta eloquente: 'Dedication', dedizione. In effetti, senza quella, il terzino destro fiorentino la possibilità di vestire la maglia azzurra, a ...

Mattarella ricorda i migranti Italiani 'Dal nostro Paese ne sono partiti 26 milioni in cento anni' : 'L'emigrazione italiana ha spesso dimostrato di saper dare un'impronta determinante nei Paesi di approdo, in termini di idee, di energia, di creatività: dalla politica, all'economia, dalla cultura, ...

Italia - la "prima volta di Piccini" : l'emigrante da 80 milioni di euro : Forse non tutti hanno realizzato che Roberto Mancini, dopo i forfait di Romagnoli, Cutrone e D'Ambrosio , ha scelto il terzino più costoso del mondo per sostituire il laterale nerazzurro. Proprio così, Cristiano Piccini torna in Italia e lo fa in punta di piedi, così com'era andato via. L'esterno del Valencia è arrivato in estate al "...

Salute : un Italiano su 10 è obeso - 22 milioni in sovrappeso : In Italia ci sono 22 milioni di cittadini in sovrappeso e 6 milioni di persone con obesità, oltre un italiano su 20 è diabetico (5,5%) e oltre il 66,4% di chi soffre di diabete di tipo 2 presenta anche sovrappeso o obesità: queste condizioni spesso alimentano uno stigma, rafforzato anche dalle convenzioni sociali e dallo stereotipo indotto dalla rappresentazione mediatica. Ecco perché diventa fondamentale che “i media, le istituzioni, ...

Influenza - quest'anno almeno 5 milioni di Italiani a letto : le cose da sapere sul vaccino : Il vaccino antInfluenzale è indicato per tutti e raccomandato a molti. Dove vaccinarsi è un tema deciso autonomamente dalle...

Reddito cittadinanza a 5 milioni di Italiani. Di Maio : 'Ai furbi sei anni di carcere' : Allo stesso modo 'non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro Paese, - ha insistito - è esattamente il contrario'. Il Movimento difende però la sua creatura, ...

Reddito cittadinanza a 5 milioni di Italiani. Di Maio : «Ai furbi sei anni di carcere» : Cambia ancora la platea del Reddito di cittadinanza. Il sostegno raggiungerà 5 milioni di persone, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte (un pò meno dei 6,5 milioni...

Grandi ascolti su Rai 1 per il programma di Paola Ferrari e Alberto Rimedio : per oltre 40 minuti dopo la partita - il Magazine Champions League è stato seguito da 2.5 milioni di Italiani (15.95% share) : Enorme risultato, in termini di telespettatori e share, per il secondo mercoledì di Champions League trasmesso da Rai 1. La diretta dell’incontro Napoli-Liverpool ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 19.2% di share. Ma è ancora l’approfondimento post partita di Rai 1 a segnare un risultato eclatante: mercoledì 3 ottobre 2018, il rotocalco dopo-partita sul primo canale nazionale, ha intrattenuto 2.500.000 di telespettatori, ...