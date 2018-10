In Europa M5S più vicino al Pd che alla Lega

In Europa la Lega lascia indietro il M5S : la mossa per dar vita al fronte sovranista : La reazione europea al Def non è solo Legata alla manovra, il vero e proprio timore è quello che può accadere alle elezioni europee. La paura è che Socialisti e Popolari , le due forze politiche che ...

Emissioni Co2 - l’Europarlamento dà il via ai tagli. Ma M5s e Lega si spaccano (nonostante il contratto di governo) : Il contratto di governo parla chiaramente di incentivare i veicoli ibridi ed elettrici, ma in Europa sul tema della mobilità pulita la maggioranza gialloverde si è già spaccata. Il testo votato oggi a Strasburgo che prevede di tagliare le Emissioni di Co2 di nuove auto e furgoni del 40% entro il 2030, incentivando i trasporti meno inquinanti, è passato infatti con il voto favorevole dei Cinque Stelle, ma senza il sostegno degli eurodeputati ...

'Europa e investitori se ne faranno una ragione' rispondo M5s e Lega : 'Non faccio la manovra in base a quello che pensa Moscovici' dice il premier Conte. 'Preoccupazioni legittime, ma avremo una crescita inaspettata', rassicura Di Maio. Salvini: 'tiriamo avanti, ...

MANOVRA E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s : Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio. Con un deficit all'1,6% del Pil, la vittoria dell'Ue su Lega e M5s sarebbe totale.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega vs M5S sul voto all'Europarlamento su Orban (12 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Governo si spacca sul voto all'Europarlamento su Orban, la Lega voterà no alle sanzioni nei confronti dell'Ungheria (12 settembre 2018)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Orban a Europarlamento : "Non accettiamo minacce e ricatti"/ UE - sanzioni a Ungheria : M5s e Lega divisi su voto : Ue, M5s: "votiamo sanzioni a Orban", scontro con la Lega. Ultime notizie Ungheria, Salvini su voto a violazioni stato di diritto: "no processi a popoli"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:01:00 GMT)

MANOVRA/ Così M5s e Lega perdono la sfida con l'Europa : La Ue sarà attenta alla qualità della spesa aggiuntiva. Ok per gli investimenti, più difficile far accettare flat tax e reddito di cittadinanza.

Bekaert - nuova interrogazione di Agea - M5S - in Europarlamento : "In seguito alla risposta data dalla Commissione Europea alla mia interrogazione sulla decisione della multinazionale belga Bekaert di chiudere lo stabilimento di Figline e Incisa Valdarno, stanno ...

Governo M5s-Lega ed Europa - perché dobbiamo preoccuparci di una possibile crisi? : A dieci anni dal crollo della Lehman Brother, i segnali di pericoli imminenti sui mercati finanziari continuano a essere ignorati. Prendiamo il caso dell’Italia. Basta fare due conti per rendersi conto che le cose vanno molto peggio di pochi anni fa, quando l’Europa è stata travolta dalla crisi del debito sovrano. Allora ci salvò Mario Draghi con un escamotage monetario, de facto la Bce si mise a stampare euro per acquistare obbligazioni di ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano - Bussolati (Pd) : “La nostra Europa non è quella di Orban e Salvini. Imbarazzo M5s è evidente” : “Dovremmo lavorare per togliere fondi europei a Paesi così, Salvini sta invece svendendo Italia a questi Stati che hanno interessi opposti a quelli degli italiani. Ci vuole un’Europa forte e integrata ed è quello di cui Milano ha bisogno, mentre l’Europa disgregata che vogliono loro va in senso opposto agli interessi di questo territorio”. Così Pietro Bussolati, segretario del Pd e Consigliere regionale Milano Metropolitana, parlando ...

Ennio Lannutti - M5s - : "L'Europa? Ci faremo lasciare" : Una voce fuori dal coro: il grillino Elio Lannutti sta con Matteo Salvini dopo l'apertura di un'indagine sul ministro degli Interni per il caso Diciotti. Lannutti, fondatore di Adusbef, mette nel ...

"Il popolo italiano è con Salvini Lega-M5S un esempio in Europa" : "Matteo Salvini sta esprimendo sul tema dell'immigrazione una visione e una linea politica che ha il sostegno di una grande fetta di italiani". Nigel Farage, ex numero uno dello Ukip e leader della Brexit, intervistato da Affaritaliani.it, commenta... Segui su affaritaliani.it