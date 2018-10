In arrivo i semafori intelligenti che comunicano con le auto FOTO

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il colosso tedesco e la Siemens rendono gli incroci stradali più sicuri grazie alla tecnologia WLANp e Car2X Volkswagen e la Siemens stanno realizzando un tratto di prova su una delle strade principali della città di Wolfsburg in cui dieci sistemi di segnalazione del traffico trasmetteranno informazioni relative allo stato deiattraverso la tecnologia WLANp (ITS-G5). I futuri veicoli Car2X saranno in grado di elaborare i dati trasmessi e informare il guidatore, per esempio, che c’è una cosiddetta “onda verde”. In questo modo, si possono evitare frenate o accelerate superflue. Nel prossimo futuro, le funzioni di assistenza saranno in grado di farlo senza bisogno di intervento da parte del guidatore. Le funzioni di segnalazione dello stato del semaforo al veicolo migliorano il flusso del traffico. Ci si augura che questo progetto contribuirà anche a migliorare la sicurezza ...