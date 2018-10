Ilary Blasi perde ancora | Grande Fratello Vip non decolla | gli ascolti

GF Vip - Ilary Blasi sorprende con un look sobrio e ultra chic. Ma i fan non apprezzano : Ilary Blasi ci riprova, sfoggiando un look sobrio e ultra chic nella terza puntata del GF Vip, ma i fan (persino quelli fedelissimi) sembrano non apprezzare. Il Grande Fratello Vip stenta a decollare, schiacciato da polemiche e dalla presenza ingombrante di Francesco Monte, divenuto ormai il protagonista assoluto del reality. A far discutere sui social è soprattutto Lady Totti, che ancora una volta ha scelto un outfit insolito, lasciando a bocca ...

GF Vip. Ilary Blasi sceglie un look maschile e Alfonso Signorini la stronca : Per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha deciso di cambiare stile. Decisamente di classe, l’abito che la conduttrice ha scelto è completamente diverso da quelli, forse troppo azzardati, delle prime due puntate. E infatti se nelle scorse settimane le critiche si sprecavano ed erano pochi ad apprezzare, questa volta la situazione nello studio del Grande Fratello Vip si è ribaltata. Questa volta il web approva a pieni voti ...

Silvia Provvedi in lacrime - Ilary Blasi fa a pezzi Corona : Confronto a distanza tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona al GFVip3. La gemella de "Le Donatella" viene chiamata in mistery room e bombardata con spezzoni dell'intervista di Fabrizio Corona che la ...

Ilary Blasi si sfoga al GfVip : "So' proprio una rinc...ita". In nomination Giorgi - Silvestrin e Cattaneo : Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all'estremo sono la sintesi della terza puntata del GfVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di ...

Ilary Blasi si sfoga al GfVip : 'So' proprio una rinc...ita'. In nomination Giorgi - Silvestrin e Cattaneo : Strafalcioni, errori, palpeggiamenti inopportuni e volgari e il solito nulla portato all'estremo sono la sintesi della terza puntata del GfVip 3, una delle più brutte di sempre per assenza di ...

GF Vip 3 - la terza puntata in 10 momenti top e flop : tutti gli occhi su Francesco Monte (e sulle gaffe di Ilary Blasi) : Ecco che cosa è successo nell'ultimo appuntamento con il reality, in onda lunedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5...

Grande Fratello VIP 2018 - gaffe di Ilary Blasi in chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP (quì il liveblogging). Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata, ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi copertissima : 'Mi manca solo il cravattino' : Una Ilary Blasi insolitamente copertissima, quella che si è presentata in studio per la terza serata in diretta della terza edizione del Grande Fratello Vip : la signora Totti indossava un tailleur ...

GF Vip : l'acconciatura di Ilary Blasi divide la rete - ma ecco cos'è il 'wet look' : In occasione della terza puntata, la conduttrice sfoggia un look dall'effetto bagnato, molto di tendenza nel corso...

Ilary Blasi - look terza puntata Grande Fratello Vip 2018/ Foto - Un castigato tailleur (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi, il pubblico è molto curioso di sapere quale sarà il suo outfit in vista della terza puntata del reality show di Canale 5. Cosa accadrà stasera? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:48:00 GMT)

Grande Fratello Vip : serata difficile per Ilary Blasi : Ilary Blasi: il GF Vip non convince il pubblico da casa Tra qualche ora andrà in onda il terzo appuntamento di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi che vede i personaggi più amati del piccolo schermo rinchiusi all’interno della casa più spiata d’Italia. A differenza dello scorso anno, dove ogni puntata riusciva a collezionare veri e propri ascolti record, questa volta le cose sembrano ...

Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Terza puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla Terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre ...

Ilary Blasi - outfit/ Grande curiosità per il look della conduttrice nella terza puntata (Grande Fratello Vip) : Ilary Blasi, il pubblico è molto curioso di sapere quale sarà il suo outfit in vista della terza puntata del reality show di Canale 5. Cosa accadrà stasera? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:07:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre 2018 – Conduce Ilary Blasi con Alfonso Signorini e la Gialappa’s. : Torna questa sera, in prima serata su Canale5, la Terza puntata del Grande Fratello Vip giunto ormai alla Terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Terza puntata dell’8 ottobre ...