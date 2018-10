Il trailer dell' ultima stagione di ' House of Cards' | Claire Underwood nello studio ovale

She-Ra - ecco il trailer della serie animata : Dopo mesi di anticipazioni ecco arrivato il primo trailer ufficiale di She-Ra and the Princesses of Power, la nuova serie animata prodotta da Dreamworks per Netflix che riprende i personaggi del classico dell’animazione anni Ottanta. Questa clip approfondisce gli aspetti della trama, confermando l’ambivalenza che caratterizzerà la protagonista Adora, a cui dà la voce la giovane attrice Aimee Carrero. Mentre sappiamo che, nei cartoni ...

'Daredevil". Ecco il trailer della terza stagione della serie Marvel/Netflix : Ma quando il suo acerrimo nemico Wilson Fisk , Vincent D'Onofrio, esce di prigione, Matt deve scegliere se nascondersi al mondo o accettare il suo destino di eroe. A proposito del colosso dello ...

Daredevil - il trailer della terza stagione : Dopo settimane di anticipazioni e di teaser ecco finalmente che è stato pubblicato in queste ore, in occasione del New York Comic-Con, il trailer ufficiale della terza stagione di Daredevil. La serie Netflix sull’eroe non vedente torna a due anni di distanza dagli ultimi episodi diffusi sulla piattaforma di streaming e un anno dopo l’ultima apparizione in The Defenders, dove si credeva morto schiacciato dal crollo della sede della ...

Il docu-film This is Maneskin al cinema ad ottobre prima de Il ballo della vita con performance in diretta : info e trailer : Il docu-film This is Maneskin arriva al cinema ad ottobre per un giorno solo. Si tratta di un documentario sulla band di X Factor, seconda classificata nella scorsa edizione del talent show di Sky Uno, attualmente a lavoro sul nuovo disco di inediti, il primo della sua carriera. Il gruppo - guidato da Damiano - non ha trionfato per un soffio nel talent show dello scorso anno ma ha rilasciato l'ep Chosen, certificato disco di platino. Live ...

Un lungo trailer dell'action The Quiet Man svela la data di uscita : Annunciato con un trailer piuttosto enigmatico all'E3 2018, The Quiet Man è un progetto piuttosto particolare all'interno del catalogo di Square Enix e che anche per questo motivo incuriosisce non poco.Si tratta di un particolare action dall'impronta fortemente cinematografica che viene proposto a un prezzo budget di $14,99 e che propone un'esperienza della durata di circa 3 ore. Ora The Quiet Man ha un nuovo lungo trailer e una data di uscita ...

Titans - ecco il trailer italiano della serie Dc : Come era già emerso dalle brevi anticipazioni dei mesi scorsi, sono decisamente cupi e maturi i toni che caratterizzeranno la serie tv Titans, fiore all’occhiello della nuova piattaforma di streaming Dc Universe, dedicata appunto a tutti i titoli derivati dalla Dc Comics. Questa produzione, in partenza negli Stati Uniti il 12 ottobre, riprende i personaggi dei Teen Titans (o Giovani Titani, in Italia), che siamo stati finora abituati a ...

House of Cards - il trailer dell'ultima stagione - inizia il regno di Claire Underwood : Attenzione possibili spoiler su House of CardsDopo il teaser trailer che anticipava la risoluzione della vicenda Frank Underwood/Kevin Spacey con la morte del protagonista, ecco arrivare il trailer completo della sesta e ultima stagione di House of Cards. prosegui la letturaHouse of Cards, il trailer dell'ultima stagione, inizia il regno di Claire Underwood pubblicato su TVBlog.it 27 settembre 2018 18:13.

La storia delle baby squillo dei Parioli diventa una serie Netflix - trailer - : Partendo dal clamoroso e celebre caso di cronaca, i sei episodi diretti dal figlio d'arte Andrea De Sica raccontano il mondo segreto delle adolescenti. Nel cast Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, ...

La Stagione 6 di Fortnite : il trailer Darkness Rises e i cambiamenti della mappa di gioco : È finalmente arrivato il momento di parlare dei primi dettagli della Stagione 6 di Fortnite con il primo trailer e dei cambiamenti della mappa di gioco che rivelano i temi che verranno introdotti dall'ultima patch targata da Epic Games.Il trailer intitolato Darkness Rises segnalato da VG247.com ci mostra gli effetti del cubo viola su Loot Lake: dalle acque è infatti spuntata una sorta di isola fluttuante denominata per l'appunto Floating Island. ...

L'ultimo trailer di Death Stranding conferma la presenza dell'attrice che ha interpretato Quiet? : L'ultimo trailer di Death Stranding ha, come da tradizione, generato più dubbi che risposte ma mentre tutti si domandano chi sia l'Uomo dalla Maschera d'Oro e cosa sia la creatura a lui legata il filmato potrebbe nascondere un dettaglio che rischia di passare inosservato.Sam, il personaggio interpretato da Norman Reedus, trasporta un individuo il cui viso viene mostrato per pochissimi secondi ma, come riportato da Gamepur, questi secondi sono ...

Goblin Slayer : ecco il trailer della serie anime! - : Ambientata in un mondo di violenza e massacri, la saga ha per protagonista Goblin Slayer, avventuriero armato di spada e scudo che stermina i Goblin che infestano boschi e annientano villaggi, dato ...

Hill House - ecco il trailer della serie sulla casa infestata : A poche settimane dalle prime anticipazioni, ecco arrivare il primo trailer ufficiale di Hill House, la nuova serie horror che debutterà il mese prossimo su Netflix. Ispirata dal romanzo di Shirley Jackson e dalle sue interpretazioni filmiche (come Haunting – Presenze del 1999), questa nuova produzione tornerà ancora una volta su uno dei cliché più utilizzati nella letteratura nera, la casa infestata, ma declinando il tutto sulla base di ...

Replicas - Keanu Reeves sfida le leggi della scienza - teaser trailer : Un nuovo teaser trailer del thriller fantascientifico Replicas nel quale Keanu Reeves interpreta uno scienziato disposto a tutto

Il mistero della casa del tempo : Cate Blanchett e Jack Black nel trailer italiano del nuovo film di Eli Roth : Qui il nostro scoprirà un mondo pieno di magie e misteri: lo zio, in verità, è infatti un mago alle prese con una missione segreta assieme alla sua migliore amica, Mrs. Zimmerman , Blanchett, ! Il ...