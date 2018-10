Il tè delle principesse da domani a Vieni da me con Albano Anteprima Blogo

blogo

(Di martedì 9 ottobre 2018) Aria nuova e nella fattispecie profumo di buon tè dapomeriggio nel corso del varietà condotto da Caterina Balivo su Rai1da me. Nella puntata in ondapomeriggio, mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 14 su Rai1 parte un nuovo appuntamento periodico nel programma della prima rete della Rai.Si tratta del "Tè" e vedrà protagoniste due bambine, gemelle, che andranno a casa di alcuni personaggi dello spettacolo, per prendere appunto il tè con loro, tutto questo come accade nel format da cui prende ispirazioneda me, ovvero The Ellen DeGeneres Show.Il tèdada me con) pubblicato su TVBlog.it 09 ottobre 2018 17:29.