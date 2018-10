Il pronipote di Hitler ‘tifa’ Merkel e critica Trump | ‘Non sopporto i bugiardi’

Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Aldipiace Angelama il “populismo” di Donaldno, proprio non va giù. Si chiama Alexander e ha scelto da tempo di vivere negli Stati Uniti il discendente del Fuhrer, figlio di William Patrick che non era certo il prediletto tra i nipoti del fondatore del Nazismo. Raggiunto in casa, nella sua villetta del Long Island, da un cronista del quotidiano “Bild”, l'americano d'adozione e tedesco di “illustre” famiglia si è concesso per la prima volta ai taccuini dei giornalisti dopo aver rifiutato in passato interviste ai più prestigiosi organi d'informazione internazionali come il “New York Times”. Grazie alla tenacia e all'intraprendenza del navigato reporter Timo Lokoschat, il richiestissimo personaggio ha espresso pareri a tutto campo sulla politica sia a stelle e strisce che del Paese d'origine, non nascondendo simpatie e antipatie nei confronti di Capi di ...