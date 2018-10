Il piani del governo per commissariare Sogin

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi svela i piani : 'Non gli frega più nulla della politica. E Mara Carfagna...' : 'Oggi l'ho incontrato, abbiamo fatto nuovi accordi, voglio trasformare Forza Italia in una nuova realtà politica, con idee e persone nuove - ha spiegato Vittorio -. Il gruppo è una cosa, il partito è ...

Che cosa può fare l'Europa per fermare i piani del governo italiano : La bocciatura immediata della bozza della manovra economica non è mai avvenuta fino ad ora. Ma ora l'Italia ha contro di sé...

Calciomercato - Sanchez fuori dai piani dello United : va via già a gennaio? Ecco le opzioni : A neanche un anno dalla firma con il Manchester United, l’esperienza all’Old Trafford per Alexis Sanchez potrebbe già essere vicina alla conclusione. L’attaccante cileno non ha mai brigato con la maglia dei Red Devils e il minutaggio stagionale non induce a ipotizzare un matrimonio duraturo con la società inglese. Sanchez ha faticato come sta faticando in generale lo United e Mourinho non sembra più tenerlo in ...

L’App per la pianificazione urbana vince il premio dello Space App Camp : Una App che utilizza le immagini satellitari per assistere i progettisti dell’urbanistica ha vinto il primo premio di Euro 2.500 allo Space App Camp di quest’anno, presso il centro di Osservazione della Terra dell’ESA a Frascati (RM), Italia. La settima edizione del workshop ha riunito 24 sviluppatori di App provenienti da 11 nazioni. Lavorando in gruppi di quattro, hanno trascorso la settimana trasformando i più recenti dati ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e il disegno mancante nei piani del Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 19 settembre. Quota 100 e il disegno mancante nei piani del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:58:00 GMT)

Il concerto galleggiante del pianista Taskayali in mezzo al lago - con il pubblico nelle canoe. Guada le Foto inedite : Aveva qualcosa di onirico l'esibizione del pianista italo-turco Francesco Taskayali sul lago di Paola di Sabaudia. L'incontro tra il compositore di Latina ed il suo romantico pubblico è avvenuto poco ...

ISRAELE-PALESTINA/ Il "fattore Giordania" manda all'aria i piani dell'Egitto : La questione palestinese si sta ancor più complicando per i conflitti interni tra Fatah e Hamas e si profila una possibile drammatica ripresa della guerra con Israele. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:09:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ I buoni motivi della Ue per aiutare l'Iran, di C.J. WulffSCENARI/ Chi tocca l'Arabia muore: così funziona il ricatto dei nuovi padroni, di C.J. Wulff

Dieci piani di vetro : ecco il nuovo cuore del San Raffaele : Si chiama "Iceberg" e ricorda nella forma una montagna di ghiaccio alta Dieci piani. Ma sarà un edificio ricco di attività quello che ospiterà il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze dell'ospedale San Raffaele. Ieri alla presentazione del progetto è stata posata la prima pietra. Il Polo sarà ultimato nell'estate del 2010 e avrà una struttura ecosostenibile, con 18 sale operatorie e 283 posti letto.Hanno aperto la cerimonia Enrico Tommaso ...

L’unificazione delle due Coree è nei piani di Kim Jong-un : Un’unica grande Corea. E’ il sogno coltivato da tantissimi coreani. “Kim Jong-un è propenso a muoversi verso l’unificazione delle due

Cosa sapere sui piani del governo per chiudere i negozi la domenica : Stop alla spesa o allo shopping la domenica. Come già preannunciato nelle scorse settimane, Movimento 5 stelle e Lega si preparano a rivoluzionare la settimana lavorativa, reintroducendo l'obbligo di chiusura la domenica e nei giorni festivi per i negozi. Unica eccezione, gli esercizi commerciali delle località prettamente turistiche. Un giro di vite che pentastellati e leghisti intendono mettere a punto ...

Discussi ad Oslo i piani per il contenimento della Russia da militari USA e 11 Paesi - : I militari americani e di 11 Paesi europei hanno discusso venerdì in una conferenza a Oslo come "contenere la Russia", ha riferito il Pentagono. "Lo scopo della conferenza era quello di favorire un ...

Festival pianistico Trieste 2018 nel segno della scuola pianistica dell'Est : Nel segno della scuola pianistica dell'Est, con una ventata caleidoscopica di protagonisti, si prefigura la 17edizione del Festival Pianistico Trieste 2018 'Giovani interpreti & grandi Maestri' curato ...

Milano. Online il bando per 15 locali ai piani terra delle case popolari : Mostre, laboratori, seminari, attività formative, di sostegno allo studio per bambini e ragazzi, di animazione, socializzazione, aggregazione. I quartieri delle

F1 – Bottas rallenta Raikkonen - Wolff ci fa una magra figura : “era una strategia pianificata prima della gara” : Il team principal della Mercedes ha negato l’evidenza nel post gara, sottolineando come quello dato a Bottas non si trattasse di un team order “Non si è trattato di un team order, ma di una strategia pianificata prima della gara“. Photo4/LaPresse Toto Wolff non vuole sentire ragione, non ammettendo l’evidenza ai microfoni di Sky Sport F1: “oggi abbiamo fatto un’ottima strategia per Valtteri e Lewis, ...