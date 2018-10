Il nuovo singolo di Vasco Rossi si intitola Moderne Verità? Il rocker risponde al

Undici tracce per “Poplife” - primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

Camilla Cabello ha pubblicato il nuovo singolo "Consequences (Orchestra)" : La colonna sonora perfetta per questo autunno

Video e testo di Look What I Found di Lady Gaga - nuovo singolo dalla colonna sonora di A Star Is Born : Look What I Found di Lady Gaga è il nuovo singolo dalla colonna sonora di A Star Is Born, il secondo lanciato dalla popStar dopo il grande successo di Shallow. Se il precedente è assurto a tema musicale principale della pellicola, Look What I Found è un brano meno in vista nel film, ma comunque cruciale per il momento in cui viene eseguito. La protagonista Ally appunta il testo della canzone mentre mangia con Jackson, il suo mentore e ...

Annunciato il nuovo singolo di Cesare Cremonini a un mese dall’avvio del tour : audio e testo : Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari. Il prossimo estratto dall'ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese dall'avvio delle date nei palasport che saranno aperte dal concerto al Palabam di Mantova nel quale l'artista bolognese terrà la data di apertura. Dopo Poetica, con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico, ma anche Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir, Cesare Cremonini è ora pronto a ...

Vodka è il nuovo singolo di Biondo che anticipa il prossimo album : data di uscita e primi dettagli : Il nuovo singolo di Biondo si intitola Vodka e sarà disponibile dal 12 ottobre in radio e in digital download. Il brano è il primo estratto dal nuovo progetto discografico di inediti di Biondo, in uscita prossimamente, e segna un nuovo capitolo musicale del percorso artistico del trapper. Noto per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, Biondo ha rilasciato l'ep Deja Vu nel corso della fase serale del programma che lo ha visto in sfida ...

"Lucciole" il nuovo singolo di Mara Bosisio : Mara Bosisio presenta il suo nuovo singolo dal titolo "Lucciole" interamente scritto e arrangiato dalla cantautrice lecchese e prodotto da Latlantide "Lucciole" riesce a fondere sapientemente lo stile della musica moderna con le sonorità della pop music degli anni '80 -'90 grazie alla preziosa collaborazione con il giovane producer milanese Samuel Aureliano ...

In radio "Give Me A Moment" - il nuovo singolo di Elodea feat. Gabry Vox : S'intitola "Give Me A Moment" il nuovo singolo e video per radio e televisioni di Elodea: si tratta del secondo estratto dal quarto album della cantautrice bresciana "Confluenze" (Cromo Music) dopo l'ottimo riscontro di "Quanto tempo è ancora" arrivato fino ai vertici della classificheindipendenti.eu . Il singolo con il relativo videoclip sarà online da ...

Elodie : in arrivo il nuovo singolo "Rambla" feat. Ghemon : Potrai ascoltarlo dal 12 ottobre

Camila Cabello ha spedito un regalo ad alcuni fan per promuovere il nuovo singolo "Consequences" : Wow!

Una storia d’amore reale nel nuovo singolo di Emis Killa - Fuoco e Benzina anticipa Supereroe : audio e testo : Fuoco e Benzina è il nuovo singolo di Emis Killa. A una settimana di distanza dal rilascio di Supereroe, l'artista di Vimercare rilascia il brano che avrebbe dovuto presentare al Festival di Sanremo 2018 ma che non ha voluto modificare per entrare in gara. Queste le parole con le quali Emis Killa ha voluto presentare il nuovo singolo da Supereroe, che arriva dopo il successo di Rollercoaster che ha portato in radio per tutta l'estate 2018 e ...

Testo e video di Polaroid di Jonas Blue feat. Liam Payne e Lennon Stella - il nuovo singolo prima dell’album d’esordio : Polaroid di Jonas Blue feat. Liam Payne e Lennon Stella è disponibile da oggi, venerdì 5 ottobre, in rotazione radiofonica e in digital download in tutto il mondo. Su YouTube è inoltre già disponibile il videoclip ufficiale che propone - in perfetto stile con il titolo del brano - una carrellata di Polaroid, foto che ritraggono i tre protagonisti in diversi momenti. L'ex One Direction Liam Payne torna in scena con un nuovo pezzo. Non è un suo ...

Finalmente 10 - il nuovo album di Alessandra Amoroso arriva con Trova un modo : audio e testo del 2° singolo : Il nuovo album di Alessandra Amoroso è Finalmente arrivato. Dopo settimane d'attesa all'insegna delle indiscrezioni, ecco arrivare la nuova prova di studio dell'artista di Galatina che celebra così i suoi primi 10 anni di carriera avviati con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. 10/Io, questo il titolo che l'artista ha voluto dare all'album, arriva sul mercato forte del nuovo singolo in radio - Trova un modo - nel quale Roberto ...

Valentina Parisse - presenta il nuovo singolo tutto cambia «Ma Roma resta» : In attesa dell'album, in arrivo con il nuovo anno, la cantautrice Romana Valentina Parisse sta promuovendo il singolo appena pubblicato, tutto cambia . In che modo avvengono questi cambiamenti? 'In ...

«Cose che a parole non so dire» - arriva il nuovo singolo di Jacopo Ratini : È on line 'Cose che a parole non so dire' , il nuovo singolo che anticipa l'uscita del terzo disco di Jacopo Ratini , 'Appunti sulla felicità' , in uscita venerdì 9 novembre. Il brano racconta le ...