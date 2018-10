Il movimento 5 fake news Timeo sovranistos et dona ferentes

movimento 5 Stelle : 'l'aumento delle tasse per la partita iva è una fake news' : Il Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette fake news, riguardo al possibile aumento delle tasse e dei costi per la partita iva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'aumento delle tasse per la partita iva di 3.2 milioni di possessori. ...