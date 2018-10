Il miracolo Emmentaler e perché non si chiama Emmental

vanityfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Conoscevate un formaggio che si? Adesso vi raccontiamoscritto con una -er in più cambiano le cose. Partiamo dall’inizio: c’è una valle in Svizzera che siEmme. È vicina a Berna, è un territorio collinoso e verde, un angolo bucolico dove vivono più mucche che umani e dove – e questa in tempi di allevamenti intensivi è davvero una notizia – le mucche pascolano all’aperto. È da qui che viene il formaggio che tutti conosciamo, quello con i buchi, quello che appunto si-er. Per spiegarviabbiamo scomodato Giovanna Frova, l’amministratore delegato di Scm, il Consorzio Formaggi Svizzeri, organismo privato e pubblico che si occupa di promuovere l’eccellenza casearia svizzere. «Rappresentiamo 10 varietà di formaggi dvizzeri», dice Giovanna Frova «Anche se l’è il più famoso. ...