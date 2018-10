Il ministro tedesco non si controlla durante il comizio Ma la produzione industriale va

Il ministro tedesco Seehofer : "I bavaresi governarono la Grecia per un periodo - sarebbe stato meglio fosse durato di più" : "I bavaresi hanno governato la Grecia per un po', sarebbe stato meglio fosse durato di più". Provocare indignazione in Grecia per tentare di accrescere la propria popolarità in Baviera è una strategia politica dalla dubbia efficacia. Eppure è quanto ha fatto il ministro tedesco della Csu Horst Seehofer durante un comizio a Ingolstadt, città bavarese in riva al Danubio. Il più ricco Land tedesco è ...

Reddito cittadinanza - M5s : “Apprezzato da ministro tedesco”. Ma lui : “Parlavo di protezione sociale - non mi immischio” : A favore di “manovre espansive” per la “protezione sociale”, ma non ha “parlato di Reddito di cittadinanza” e non vuole “immischiarsi in una discussione di politica interna”. L’audizione davanti alle commissioni Politiche Ue in Parlamento del ministro tedesco per gli Affari Ue Micheal Roth è diventata un caso. Poco dopo l’intervento informale di fronte agli organi parlamentari riuniti, ...

Reddito cittadinanza - M5s : “Apprezzato da ministro tedesco”. Ma lui : “Parlavo di protezione sociale - non voglio immischiarmi” : A favore di “manovre espansive” per la “protezione sociale”, ma non ha “parlato di Reddito di cittadinanza” e non vuole “immischiarsi in una discussione di politica interna”. L’audizione davanti alle commissioni Politiche Ue in Parlamento del ministro tedesco per gli Affari Ue Micheal Roth è diventata un caso. Poco dopo l’intervento informale di fronte agli organi parlamentari riuniti, ...

Italia-Germania : ministro Esteri Moavero Milanesi riceve ministro tedesco agli Affari Europei Roth : ... e soprattutto di protezione sociale, delle persone che si trovano in situazione svantaggiata, oltre che di incentivi all'ingresso nel mondo del lavoro. , segue, , Com,

Battelli - M5s - : da ministro tedesco Roth si a reddito cittadinanza : Roma, 4 ott., askanews, - Anche a Berlino si starebbe riconsiderando l'approccio rigorista proprio della UE, almeno stando a quanto richiarato da Sergio Battelli, M5s,, presidente della Commissione Ue ...

MARZABOTTO - ministro tedesco : "GRANDE VERGOGNA"/ Italia e Germania : prima volta insieme nel luogo della strage : strage MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:27:00 GMT)

Marzabotto - ministro tedesco : 'Dolore e vergogna' : I ministri degli Esteri di Italia e Germania per la prima volta insieme a Marzabotto alla commemorazione delle stragi naziste del 1944. 'Con profondo dolore e grande vergogna mi inchino davanti alle ...

Marzabotto - ministro tedesco : “Grande vergogna”/ Ultime notizie - Moavero : “xenofobia pericolosa” : Strage Marzabotto, ministro tedesco Maas chiede scusa: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 19:25:00 GMT)

STRAGE MARZABOTTO - ministro tedesco MAAS CHIEDE SCUSA/ Ultime notizie - eccidi nazisti : 'Provo grande vergogna' : STRAGE MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO MAAS CHIEDE SCUSA: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, 'p

STRAGE MARZABOTTO - ministro tedesco MAAS CHIEDE SCUSA/ Ultime notizie - eccidi nazisti : "Provo grande vergogna" : STRAGE MARZABOTTO, MINISTRO TEDESCO MAAS CHIEDE SCUSA: nel 74esimo anniversario degli eccidi nazifascisti la visita in coppia con Moavero Milanesi, "provo grande vergogna e dolore". (Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:25:00 GMT)

"Dolore e vergogna" - il ministro tedesco Maas a Marzabotto : "E' la prima volta che i Ministri degli Esteri dei nostri Paesi sono presenti ed è importante perché dimostra che abbiamo superato gli orrori della seconda guerra mondiale ". E' quanto dichiara, in un ...

Marzabotto : Moavero commemora strage con ministro tedesco - è prima volta : I ministri degli esteri di Italia e Germania, Enzo Moavero Milanesi e Heiko Mass hanno commemorato a Marzabotto, cittadina dell'Appenino Bolognese, le vittime dei massacri nazisti durante la Seconda ...

Ex ministro tedesco : spetta all'economia decidere se acquistare gas dalla Russia - : E mentre Mosca si attiene alle regole europee, l'economia tedesca decide da chi acquistare il gas", ha detto Gabriel. L'ex ministro è stato categoricamente in disaccordo con la dichiarazione del ...

Salvini : "Incontro positivo. Non fatemi fare tardi - ho un appuntamento con il ministro tedesco" : "L'incontro è andato bene, abbiamo parlato di tasse e immigrazione", così il vicepremier Matteo Salvini uscendo dal vertice di Palazzo Grazioli dove ha incontrato Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. "...