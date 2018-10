Il ministro Bonafede dà l' ok a procedere contro Salvini | Grillo e Sibilia per vilipendio

Vilipendio al capo dello Stato - il ministro Bonafede : “Firmate nove autorizzazioni a procedere tra cui Grillo e Salvini” : “Oggi ho firmato nove richieste di autorizzazioni a procedere” e “per evitare ogni forma di strumentalizzazione o illazione, vi comunico che fra le persone per cui ho firmato, per presunte offese al capo dello Stato, ci sono: il ‘padre fondatore’ e garante del MoVimento, Beppe Grillo, il mio collega e amico, Carlo Sibilia, il padre del mio amico fraterno Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo ...

Il ministro Bonafede in Sicilia Il ricordo di Giovanni Tumbiolo : "Si tratta di un evento internazionale - ha proseguito Bonafede - che pone Mazara del Vallo al centro di una economia. Questo è fondamentale perché Mazara un po' paga il fatto di essere in periferia ...

Alfonso Bonafede - la vergogna del ministro della Giustizia : come salva papà Di Battista : Il destino giudiziario di Vittorio Di Battista , padre dell'ex parlamentare grillino Alessandro, passa attraverso una firma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , che per ora non avrebbe ...

Bongiorno : chi è in casa giusto che spari per difesa | Il ministro Bonafede stoppa Salvini : competenza mia : La ministra leghista sostiene che "chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze". Ma arriva l'alt del Guardasigilli che ricorda come riformare la legge sia competenza del suo dicastero.

Legittima difesa - Bonafede : "Non è competenza di Salvini"/ Ultime notizie - ministro Giustizia avvisa Viminale : Legittima difesa, Bonafede: "Non è competenza di Salvini". Ultime notizie, il ministro della Giustizia avvisa il Viminale: bufera su esponente del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:39:00 GMT)

Madre assassina a Rebibbia - il ministro Bonafede sospende i vertici del carcere : Linea dura contro la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile e il vicecomandante del reparto di polizia penitenziaria

Rebibbia - il ministro Bonafede sospende i vertici della sezione femminile dopo che una detenuta ha ucciso il figlio : Sono stati sospesi i vertici della sezione femminile del carcere di Rebibbia, dove martedì una detenuta ha ucciso sua figlia e ferito gravemente l’altro gettandoli dalle scale. La decisione è stata presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il provvedimento riguarda la direttrice, la sua vice e il vicecomandante del reparto di polizia penitenziaria. Secondo quanto spiegato dal Dap, la donna, trentenne in carcere per reati legati ...

Strage via d’Amelio - dopo la perquisione al giornalista Palazzolo il ministro Bonafede chiede accertamenti sui pm : Ha chiesto all’ufficio Ispettorato di via Arenula di valutare se la condotta della procura di Catania fosse legittima. Il motivo? Ieri l’ufficio inquirente guidato da Carmelo Zuccaro ha chiesto di perquisire l’abitazione del giornalista di Repubblica, Salvo Palazzolo, indagato per rivelazione di notizie dopo che – con un articolo del marzo scorso – raccontò della chiusura dell’indagine sul questore Mario Bo, sugli ...

W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta : il ministro della giustizia Alfonso Bonafede : [live_placement]W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaW L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta: il ministro della giustizia Alfonso Bonafede pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 21:50.

W L’ITALIA/ Gerardo Greco debutta in prima serata : ospite il ministro Bonafede : W l'Italia, anticipazioni 13 settembre: Gerardo Greco debutta in prima serata su Rete 4 con il nuovo programma di approfondimento. Il ministro Bonafede ospite.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:05:00 GMT)

Matteo Salvini contro i magistrati - il ministro grillino Alfonso Bonafede durissimo : 'Fuori dal tempo' : Le parole di Matteo Salvini contro il Tribunale di Palermo hanno irritato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , grillino. Si apre così un fronte di polemica interno al governo tra Lega e M5s .

Salvini indagato - Bonafede contro il ministro : “Non ci faccia tornare alla seconda Repubblica” : Non sono piaciute al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, le parole del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, contro la magistratura e i giudici che lo hanno indagato per il caso della nave Diciotti: "Non credo che Salvini abbia nostalgia di quando la Lega governava con Berlusconi. Chi sta scrivendo il cambiamento non può pensare di far ritornare l'Italia nella seconda Repubblica".Continua a leggere

Bonafede - guerra alla corruzione/ ministro Giustizia : "Non lasceremo scampo" - con frecciatina al Pd... : Bonafede, guerra alla corruzione. Ultime notizie, il Ministro della Giustizia promette: "Non lasceremo scampo", con frecciatina al Partito Democratico...(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Caso Diciotti - Salvini : “Processatemi”. L’Anm si scaglia contro il ministro della Giustizia Bonafede : “Difenda i magistrati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tira dritto sul Caso Diciotti e sulla questioni migranti: "L'inchiesta sarà un boomerang. Io non mi opporrò all'autorizzazione a procedere, se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore", L'Anm se la prende con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il ministro della ...