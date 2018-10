huffingtonpost

: Pesci nel Mar Morto come nella Bibbia. 'È la profezia di Ezechiele che si compie' [news aggiornata alle 18:21] - repubblica : Pesci nel Mar Morto come nella Bibbia. 'È la profezia di Ezechiele che si compie' [news aggiornata alle 18:21] - Internazionale : Il tasso di mortalità lungo la rotta del Mediterraneo centrale non è mai stato così alto: nel settembre del 2018 il… - HuffPostItalia : 'Il Mar Morto è tutt'altro che morto'. Nella foto di Noam Bedein c'è chi vede l'inizio della fine del mondo -

(Di martedì 9 ottobre 2018) "In un luogo, che era stato maledetto ai tempi della Bibbia, ora si possono esplorare le doline e, dove l'acqua si è ritirata,re i pesci così come dettoprofezia di Ezechiele". Queste parole che potrebbero suonare come l'epico avvertimento di un pazzo, sono in realtà state pronunciate da, stimatoreporter israeliano che da tempo sta monitorando il Mare lo stato di salute delle sue acque. Perché uno degli ultimi scatti delgrafo mostrerebbe, all'interno del lago salato, alcuni pesci che nuotano.Il Marha una salinità che è circa 8 volte quella degli oceani, questo lo rende inospitale e privo di vita. Fino alla scoperta di, alcuni ricercatori avevano notato come le doline, conche di acqua dolce sul fondo, riuscivano a produrre forme di vita, per lo più batteriche. La presenza di pesci era ...