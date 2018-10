Il M5s | I tecnici dell' Ufficio parlamentare Bilancio nominati da Grasso e

Pensioni d’oro - tecnici Camera : “Proposta Lega-M5s non è ricalcolo contributivo ma taglio in base all’età di uscita” : “La proposta in esame configura una revisione che prende in considerazione solo i coefficienti di trasformazione legati all’età posseduta al momento del pensionamento, a prescindere da un effettivo ricalcolo contributivo“. E’ il giudizio del Servizio studi della Camera sulla proposta di legge di Lega e M5s per il taglio delle cosiddette “Pensioni d’oro“, firmata dai due capigruppo Francesco D’Uva e ...

Casalino - polemiche sull’audio : “Pronti a megavendetta contro i tecnici del Mef”. Pd e Fi : “Vada via”. M5s : “E’ nostra linea” : Meno di due minuti di audio diffuso via Whatsapp in cui il portavoce del premier Giuseppe Conte parla di “una megavendetta” contro i tecnici del Mef se non si dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. E’ polemica per le parole di Rocco Casalino per la registrazione diffusa da Repubblica in cui lo si sente rivolgersi ad alcuni giornalisti e spiegare la linea del Movimento 5 stelle sui tecnici del ministero ...

Il M5s vuol cacciare i tecnici del Tesoro. Prima di tutti il Ragioniere dello Stato : Con un responsabile dell'Economia che, a ben vedere, sembra inamovibile, forte anche del pieno sostegno del Quirinale, ecco che il Movimento 5 Stelle sembra voler cambiare strategia. 'Curare' non ...

M5s - nel mirino i tecnici del Tesoro “Via il Ragioniere dello Stato” : Ogni giorno ha il suo nemico. E visto che le minacce del vicepremier Luigi Di Maio al ministro dell’Economia Giovanni Tria non sembrano aver sortito alcun effetto sull’ex economista di Tor Vergata, il mirino si sposta su bersagli più abbordabili. tecnici, funzionari, dirigenti del Mef: quelli che i grillini considerano la cintura di protezione di T...

FINANZA/ A M5s e ministri tecnici manca il 'quid' per la crescita : Anche se ci fossero tutte le condizioni per attuare il programma, non basterebbe se Governo e cittadini non affrontassero la crescita 'con gioia'.