Il Governo non arretra Deficit e misure qualificanti non si toccano

Di Maio : “Bankitalia vuole un Governo che non tocchi la Fornero? Si candidi alle elezioni” : Il vicepremier Luigi Di Maio critica la posizione di Bankitalia sul Def e ironizza: "Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima si volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. È stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna".Continua a leggere

Berlusconi avvisa il Governo : "Speriamo non duri a lungo" : A insistere per una marcia indietro dell'esecutivo gialloverde sulla manovra è anche Renato Brunetta, responsabile del dipartimento economia di Fi: 'Qui crolla tutto. Gli investitori internazionali ...

Pensioni - Salvini : 'Governo non ha bacchetta magica' - ipotesi divieto cumulo contributivo : Le ultime notizie riguardanti le Pensioni ad oggi, martedì 9 ottobre, riguardano, naturalmente, la definizione delle misure che verranno inserite, in tema previdenziale, nella prossima Legge di Bilancio 2019. Tramontata l'ipotesi relativa alla Quota 41 a prescindere dall'eta' anagrafica, le speranze di poter accedere alla pensione restano ancorate alla Quota 100: i sette miliardi stanziati per il primo step del superamento della Legge Fornero ...

Salvini : spread? Non faremo fine della Grecia - Governo va avanti : Ripeto, se devono giudicare la nostra idea di Italia e di economia lo spread scende perché se io devo fare un prestito a qualcuno e questo qualcuno ha un'idea di come far crescere il valore della sua ...

Paolo Savona sfida Salvini e Di Maio : 'Io non avrei mai messo quattro tecnici nel Governo' : Silenzio parla Savona. Al termine di una giornata che per lo spread e la Borsa è difficile non definire preoccupante aspettando ciò che accadrà dopo che a metà ottobre la Ue ci avrà spedito la sua ...

Ponte Morandi - Antitrust : “Ok esclusione di Autostrade”. Concessionaria : ‘Pronti a fare molto di più - ma Governo non vuole’ : L’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, decisa nel decreto Genova, è “giustificata” sotto il profilo della concorrenza. Non lo è, invece, quella di tutti gli altri concessionari. È questo il parere della Autorità garante della concorrenza e del mercato, intervenuta in commissione Trasporti nel corso delle audizioni relative al provvedimento adottato dal governo dopo il crollo del viadotto Polcevera nel ...

Michele Placido : "Guardo con interesse al nuovo Governo - a questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca - ma che porti avanti le sue idee" : In "Viva l'Italia", film del 2012 di Massimiliano Bruno, Michele Placido era un politico che in seguito ad un ictus cominciava a dire tutta la verità, nefandezze e tradimenti inclusi. Nel periodo in cui il Movimento 5 Stelle iniziava la sua ascesa il film, dura critica alla "casta", fu un discreto successo di critica e pubblico. Intervistato da Libero, l'attore pugliese si confida su futuro, politica e vita privata. Il suo prossimo ...

Non ci sarà né un rimpasto di Governo - né l'uscita dall'euro - assicura Di Maio al Corriere : Non ci sarà alcun rimpasto nel governo gialloverde, assicura Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera, con la quale il vicepremier risponde alle voci che vorrebbero Alessandro Di Battista in procinto di andare alla guida della Farnesina, Paolo Savona al posto di Giovanni Tria al ministero di via XX Settembre e fuori dalla compagine governativa Danilo Toninelli (Trasporti) e Giulia Grillo (Sanità). ...

Per il sindaco di Riace - il Governo non c'entra con il suo arresto : Domenico Lucano non ricollega al momento politico attuale la sua vicenda personale. Lo ha detto all'Agi lo stesso sindaco di Riace, intervistato nella sua abitazione dove è agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. "Non è così - ha risposto Lucano - le elezioni sono state il 4 marzo 2018, queste ...

Alitalia - il Governo sempre alla ricerca del partner guarda all'Asia. Ma la "soluzione" non sembra vicina : La "soluzione" per Alitalia non sarebbe ancora in dirittura d'arrivo. La conferma, indiretta, che la vicenda della ex Compagnia di bandiera non sia proprio in "acque portuali" sta nella "lettura" ...

Di Maio : “Sulla manovra nessun piano B - il Governo non arretrerà” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la “bocciatura” della Commissione europea sui conti pubblici. Per il ministro non c’è nessun piano B sulla manovra e l’esecutivo non arretrerà: “Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles, adesso inizia una fase di discussione con la Commissione ma deve essere chiaro che indietro non si torna”.Continua a leggere