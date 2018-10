Il dramma dei bamboccioni

Formula 1 in lutto : modella dei paddock muore in un drammatico incidente [FOTO - NOME - DETTAGLI] : 1/5 Instagram ...

Il dramma dei Negramaro e Lele Spedicato - la band più unita che mai : “Le due settimane più difficili della nostra storia” : Sono stati giorni terribili quelli vissuti dai Negramaro e Lele Spedicato a partire da quel 17 settembre che ha visto il ricovero d'urgenza del chitarrista a Lecce, nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Vito Fazzi, dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito durante un allenamento in piscina. In lenta ripresa ma ancora in prognosi riservata, il chitarrista dei Negramaro resta ricoverato in rianimazione, sotto costante controllo ...

Ancona - dramma nella caserma dei pompieri : Cristiano cade e muore dopo un volo di 7 metri : La vittima è il 47enne vigile del Fuoco Cristiano Lucidi, caduto da una finestra dove stava facendo dei lavori. L'uomo aveva finito il suo turno ma aveva deciso di riparare la serranda rotta della finestra di un bagno del comando. Sarebbe salito sul davanzale ma avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto.Continua a leggere

Ve la ricordate? Gracia De Torres - il lato B più chiacchierato dell’Isola dei Famosi. Oggi vive un dramma privatissimo : Come non ricordarla in Honduras, a L’Isola dei Famosi. Gracia De Torres, ribattezzata da esperti e semplici spettatori come il ‘lato B’ più cool del reality-show. Certo, del suo ‘sedere’ perfetto si è parecchio discusso per via di una possibile protesi e un ritocchino che l’avrebbe aiutata ad alzare i glutei e renderli tondeggianti e perfetti. Ma Gracia ha sempre smentito questa ipotesi: il suo lato B è tutto ...

Rebibbia - abbiamo il dovere di affrontare il dramma infinito dei figli reclusi senza colpa : Sono stata due volte a visitare quella struttura, dove la maternità è vissuta dietro le sbarre e dove i bambini, piccoli reclusi senza colpa, possono stare fino ai tre anni di vita. E’ un luogo stonato, senza sogni, senza disegni, senza aria, senza lunghezze. Le distanze e gli spazi sono talmente ravvicinati che i piccoli diventano miopi perché l’occhio non viene stimolato a vedere a lungo raggio, oltre il muro di cinta. I figli di ...

dramma in piscina : bambino annega. La scoperta dei carabinieri. È successo in Sardegna - il piccolo aveva solo 7 anni : Un’estate maledetta che continua a lasciare vittime nelle sue giornate. E, purtroppo, ancora una volta si tratta di un bambino, un bambino di 7 anni residente in Ogliastra, Richard Mulas, il quale è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimare il ...

'I bambini tentano il suicidio' : il dramma dei rifugiati nell'Isola di Lesbo : Lo ha raccontato la Bbc, in un reportage intitolato "Bimbi di soli 10 anni hanno provato a suicidarsi": la vita nel campo profughi di Lesbo , uno dei peggiori al mondo e rilanciato da L'Opinabile ...

Rocca di Papa - il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti : Durante un collegamento in diretta della trasmissione InOnda (La7) con Rocca di Papa un manifestante pro accoglienza ha riassunto il dramma dei migranti della nave Diciotti. Un siparietto che non è passato inosservato per il linguaggio colorito e la sintesi usata dal manifestante L'articolo Rocca di Papa, il manifestante con il dono della sintesi. Ecco come spiega il dramma dei migranti della Diciotti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - il dramma dei 664 sfollati. Salvini : 'Case nuove entro un anno' : Il numero degli sfollati secondo fonti del governo è salito a 664 unità, per 331 nuclei familiari. 'Le case sotto il ponte saranno abbattute. entro la fine di quest'anno ridaremo una casa nuova a ...

Crollo ponte Genova - il dramma dei 700 sfollati : “Aiutateci a prendere le nostre medicine” : Sono quasi 700 le persone che sono state allontanate dalle loro case in prossimità del ponte Morandi di Genova, che è crollato lo scorso 14 agosto. Ben 311 famiglie sono state evacuate per il rischio di ulteriori cedimenti e gli edifici saranno quasi sicuramente demoliti. La promessa del governo: "Entro la fine dell'anno ridaremo una nuova casa a tutti".Continua a leggere