Il Comparto del commercio in Italia prosegue la serie di dieci ribassi consecutivi

Seduta molto negativa per il Comparto media dell'Italia - -2 - 42% - - flessione scomposta per Triboo : Rosso per l' indice media italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto la giornata a quota 10.681,04 con una perdita di 258,99 punti ...

Altra seduta in ribasso per il Comparto del commercio in Italia - -2 - 14% - : Rosso per il settore vendite al dettaglio che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Retail . Il comparto del commercio in Italia ha chiuso la giornata a quota 141.214,34 con una perdita di 3.

Nuove previsione del Ccnl del Comparto sanita' al corso della Cisl Fp : Le Nuove previsioni del Ccnl del comparto sanita’ al centro del corso di formazione per dirigenti sindacali venerdi’ a Ragusa dalla Cisl Fp

Il Comparto media dell'Italia marcia in positivo - +1% - - notevole balzo in avanti per Mediaset : L' Indice media italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.788,87, e si è poi portato a ...

Pesante il Comparto del commercio in Italia - -1 - 18% - : Performance negativa per il settore vendite al dettaglio , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Retail . Il FTSE Italia Retail ha aperto a 146.674,83, in discesa di 1.730,08 punti ...

Rialzo controllato per il Comparto media dell'Italia - +0 - 45% - : Senza grandi spunti rialzisti il settore Entertainment & media , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX media , che mostra un progresso moderato. Il FTSE Italia media ...

Andamento piatto per il Comparto media dell'Italia - -0 - 07% - : Consolida le basi precedenti il settore Entertainment & media . In moderato rialzo, invece, l' EURO STOXX media . Il FTSE Italia media ha aperto a quota 10.639,6, con un movimento di appena 7,33 punti ...

Si muove in territorio negativo il Comparto media dell'Italia - -1 - 02% - - netto calo registrato da Mondo TV : Teleborsa, - Scambi negativi per il settore Entertainment & media, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX media. Il FTSE Italia media ha aperto a 10.679,07, in diminuzione di 109,16 ...

Giornata positiva per il Comparto del commercio in Italia - +1 - 75% - : Corre il settore vendite al dettaglio che allunga rispetto all'andamento piatto dell' EURO STOXX Retail e mostra un guadagno di 2.611,89 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 149.608,84. ...

Rally per il Comparto del commercio in Italia - +2% - - seduta effervescente per Basicnet : Teleborsa, - Guizzo per il settore vendite al dettaglio che non si cura dell'andamento in rosso dell'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto la giornata a quota 146.818,2, con uno scatto di ...

Scambi positivi per il settore vendite al dettaglio, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a 146.818,2, in ...