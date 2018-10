Il Cio conferma la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi del 2026

Zinedine Zidane verso il ritorno alla Juventus - la conferma del suo agente Alain MigliacCio : Il nome di Zinedine Zidane è uno dei più chiaccherati di quest'ultimo periodo. In particolar modo, secondo molti rumors potrebbe essere il successore di José Mourinho sulla panchina del Manchester ...

Bruciò viva la moglie : Nicola Amadu - confermata condanna a 30 anni/ Sassari - Appello : riconosciute aggravanti : Bruciò viva la moglie: confermati anche in Appello 30 anni di carcere a Nicola Amadu per l'omicidio della 66enne Anna Doppiu: non accettava la fine del matrimonio.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 20:39:00 GMT)

Bruciò viva la moglie - conferma 30 anni : ANSA, - SASSARI, 5 OTT - La sezione staccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Nicola Amadu, il panettiere di 69 anni che il 9 novembre ...

Il caso Ronaldo conferma quanto sia maschilista il mondo del calCio : L’inizio di settimana non deve essere stato facile per Cristiano Ronaldo. Mentre a causa della squalifica di una giornata, seguita all’espulsione di Valencia, guardava impotente dalla tribuna la tripletta di Dybala contro lo Young-Boys, tutto il mondo – del calcio e non solo – veniva a conoscenza della pesante accusa di stupro mossa al campione. Cristiano Ronaldo in Serie A (Getty Images) Questi i fatti: Kathryn Mayorga, statunitense di 34 anni, ...

Gossip - Belen Rodriguez conferma la rottura con Iannone ma precisa : 'Non facCio le corna' : Belen Rodriguez è "attapirata": la notizia che è stata fermata dalla polizia municipale per una bravata in auto con il fratello Jeremias, ha permesso alla showgirl di conquistare il 26esimo Tapiro d'oro di "Striscia la Notizia". L'argentina, intervistata in esclusiva da Valerio Staffelli, ha confermato il Gossip che la vorrebbe single dopo tanto tempo: la donna, infatti, ha ammesso di aver chiuso la relazione di Andrea Iannone e di essere pronta ...

Mario Ermito e Francesca Testasecca si sono lasciati/ Arriva la conferma : “La famiglia è tutto ciò che ho!” : Mario Ermito e Francesca Testasecca si sono lasciati, Arriva la conferma dell'attore dopo una intervista tra le pagine del settimanale DiPiù TV: “La famiglia è tutto ciò che ho!”.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:14:00 GMT)

Genoa - l’agente di Piatek conferma le voci di calCiomercato : La vera rivelazione di questo inizio di stagione in Serie A è sicuramente l’attaccante Krzysztof Piatek, calciatore del Genoa ha già messo a segno 8 reti, il polacco è finito nel mirino dei principali club. Importanti indicazioni da parte dell’agente del calciatore in un’intervista a SportNews.eu: “Proprio perché si tratta di un periodo cosi performante per Krzysztof, in queste ore abbiamo deciso insieme di non ...

Ryanair - Filt e Uilt confermano sCiopero di 24 ore per domani : Roma, 27 set., askanews, - 'Confermato domani, venerdì 28, lo sciopero di 24 ore di tutto il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate, basato in Italia, unitamente al ...

Ryanair - Filt e Uilt confermano sCiopero di 24 ore per domani : Roma, 27 set., askanews, - "Confermato domani, venerdì 28, lo sciopero di 24 ore di tutto il personale navigante di Ryanair e delle agenzie interinali collegate, basato in Italia, unitamente al ...

Tria a ConfcommerCio : "Non c'è crescita nell'instabilità". E conferma : "Reddito di cittadinanza ci sarà" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria stamane ha preso parte a "Meno tasse per crescere" un convegno di Confcommercio, che oggi ha presentato le sue stime, proprio alla vigilia della Nota al Def (il Documento di programmazione economico finanziaria).Secondo il Centro studi di Piazza Belli la crescita dell'economia italiana sta rallentando e il 2018 si potrebbe chiudere con un aumento del Pil dell'1,1% e nel 2019 scendere all'1%. In pratica ...

Anche per l’Europa lo Xiaomi Mi 8 Lite : lanCio confermato - device molto interessante : Vi ha incuriosito parecchio lo Xiaomi Mi 8 Lite, ma non sapevate se il dispositivo sarebbe mai arrivato in Italia? La risposta è sì, potete stare sereni. Il dispositivo è stato da poco presentato in Cina insieme al Mi 8 Pro, ed entrambi dovrebbero essere predisposti per lo sbarco in Europa. Il rappresentate del produttore asiatico, Donovan Sung, lo ha ribadito da poco, cosa che poi è stata ulteriormente confermata, laddove ce ne fosse bisogno, ...

Confermato il lanCio della versione globale di Xiaomi Mi 8 Lite : Donovan Sung ha annunciato che l'edizione globale di Xiaomi Mi 8 Lite sarebbe stata rilasciata presto e nelle scorse ore è arrivata la conferma L'articolo Confermato il lancio della versione globale di Xiaomi Mi 8 Lite proviene da TuttoAndroid.

DiCiotti : "Se conferma le accuse a Salvini - anche Patronaggio potrebbe essere indagato. Ecco perché" : "Si tratta di una decisione, quella di Salvini, squisitamente politica" ha annunciato. Quella di non far sbarcare gli stranieri, secondo Nordio, è un'azione che "sarà criticabilissima da un punto ...

CalCio - la Serie B rimane a 19 squadre : confermate le esclusioni di Catania e Avellino : Ora la Serie B 2018-2019 è definitivamente a 19 squadre. Non è infatti arrivata alcuna sospensione del via libera al campionato cadetto con un numero inferiori di formazioni rispetto al previsto. A deciderlo è stato il Tar del Lazio con ordinanza cautelare, respinta la richiesta di alcuni tifosi del Catania che si erano rivolti ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n. 47 dello scorso 13 agosto. Il Tar ha ...