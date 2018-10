calciomercato

: Iachini: 'Juve? E' un campionato a parte, ma non è solo CR7' | Calciomercato - juventusfans : Iachini: 'Juve? E' un campionato a parte, ma non è solo CR7' | Calciomercato - infoitsport : Edicola: Zidane, no al Manchester United e sì alla Juve. Per il Chievo in pole Iachini - Dalla_SerieA : Iachini: 'Politano ha tutto, s -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Beppe, ex allenatore del Sassuolo, si è raccontato in un'intervista a Tuttosport: ' Serie A? Affascinante come sempre. Laviaggia in un mondo a, vero, ma attenzione: lanon èRonaldo. Lui è il fenomeno che tutti conosciamo ma a volte si dimentica che i bianconeri da anni sono un collettivo fortissimo e lo resterebbero ...