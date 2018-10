huffingtonpost

: I voli fantasma da Linate: si possono acquistare i biglietti anche per il periodo in cui l’aeroporto chiuderà (nel… - Daniele_Manca : I voli fantasma da Linate: si possono acquistare i biglietti anche per il periodo in cui l’aeroporto chiuderà (nel… - Corriere : I «voli fantasma» da Linate: il caso dei biglietti venduti quando l’aeroporto chiude - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: I 'voli fantasma' di Linate: l'aeroporto chiude per tre mesi ma è possibile prenotare i voli -

(Di martedì 9 ottobre 2018) L'disarà chiuso dal 27 luglio al 27 ottobre del 2019 per i lavori di ristrutturazione della facciata e il rinnovamento della struttura. In un'inchiesta de Il Corriere della Sera però si vede come è ancoraprenotare iper quelle date. Buona parte dei collegamenti, dice il quotidiano milanese, sarà spostato negli aeroporti vicini. Tra Malpensa e Bergamo-Orio al Serio. Nelle prenotazioni online però non risulta la chiusura ed è concesso l'acquisto dei.Delle prime undici compagnie operative anove di queste consentivano l'acquisto diche non ci saranno. Una (Air Italy) non ha ancora messo nel sistema il programma estivo e quindi non fa prenotare. EasyJet è l'unica a interrompere le prenotazioni al 26 luglio, l'ultima data utile.All'interno dell'inchiesta un altro nodo focale è quello ...