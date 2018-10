I Trentenni | dal blog al romanzo | «Noi? Team Pacey tutta la vita»

vanityfair

(Di martedì 9 ottobre 2018) Si chiamano Silvia Rossi, Ilaria Sirena e Stefania Rubino e, nonostante siano tre donne (anzi: «tre ragazze bellissime», cit.), dal 2013 gestiscono unche si chiama I. Così: al maschile e trasversale. Perché aperto a tutti, o – almeno – a tutti coloro dai 30 anni in su. 30 anni, quell’età magica «in cui puoi fare tutto…o quasi», come recita il loro motto, diventato negli anni un vero e proprio slogan che su Facebook raccoglie oltre 221mila MiPiace, su Instagram 71mila. E che oggi sbarca anche in libreria come sottotitolo del loro primo, edito Rizzoli (333 pagg, 14.45€): Hai detto trenta? L'articolo I, dalal: «la» proviene da VanityFair.it.