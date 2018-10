Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Unocommissionato dalla rivista tedesca OkoTest ha analizzato i più noti marchi dia colori sul mercato e hato la presenza ditossiche e. Tra le 15 tipologie dianalizzate, poche sono risultate pulite e adatte all'utilizzo da parte dei bambini: sia le matite sottili per i bambini oltre tre anni, sia i matitoni per i più piccoli, conterrebbero al loro interno coloranti pericolosi e ammine di tipo aromaticoo sospette. Queste ultime provengono dai coloranti azoici comunemente utilizzati in vari settori dell'industria, da quella tessile a quella alimentare, dal'industria farmaceutica alla cosmetica perchè poco costosi e facili da lavorare. I marchi con e senzatossiche Stando alla rivista OkoTest, solo cinque dei i marchi analizzati sono stati classificati come sicuri, ovvero privi ditossiche o sospette ...