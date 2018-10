I film italiani al cinema nel mese di ottobre

Indivisibili e gli altri : 5 piccoli grandi film italiani da riscoprire : Caratterizzato da un approccio privo di retorica e banali edulcorazioni, La ragazza del mondo si alimenta di una sceneggiatura solida e ben sviluppata, scritta a quattro mani dallo stesso regista con ...

Sulla mia pelle - Occhipinti si dimette dell’Anica. “Troppe polemiche - per molti film italiani Netflix è un’opportunità” : Visioni pubbliche “pirata”, tensioni tra esercenti, ma anche un’attenzione mediatica e un successo di pubblico senza precedenti. Sulla mia pelle, il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, a sei giorni dall’uscita ufficiale continua quotidianamente a far parlare di sé. Oggi è il turno delle dimissioni di Andrea Occhipinti dal ruolo di presidente dei distributori dell’Anica, la più importante associazione del cinema italiano dove si ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò gli ebrei in nemici e educò gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

21 film italiani in corsa per la designazione agli Oscar : Parte ufficialmente la corsa agli Oscar 2019. Il 25 settembre si riunirà presso l'Anica la commissione incaricata di designare il film che rappresenterà l'Italia nella prossima corsa alle candidature. ...

Oscar - 21 i film italiani iscritti : 16.15 Sono 21 i film italiani che intendono concorrere alla selezione del prossimo 25 settembre per il candidato italiano all'Oscar per il miglior film di lungometraggio in lingua straniera. Ci sono commedie come quella di Andò e Milani, ma anche film drammatici come "Sulla mia pelle" di Cremonini. Tra i registi in corsa con i loro film anche Muccino,Amatucci,Garrone,Franchi,Formisano,Lendaro,Termine,Rohrwacher,Albertini,Ozpetek,Marco Tullio ...

Oscar 2019. i 21 titoli italiani per il miglior film straniero/ Spicca Dogman di Garrone - assente Sorrentino : Oscar 2019. i 21 titoli italiani per il miglior film straniero. Ultime notizie, Spicca Dogman di Matteo Garrone, assente invece Loro di Paolo Sorrentino(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Oscar - sono 21 i film italiani che aspirano alla candidatura : c'è anche 'Sulla mia pelle' : sono 21 i film iscritti alle selezioni del candidato italiano per il premio Oscar come miglior film straniero. Il prossimo 25 settembre ne verrà scelto soltanto uno, che potrebbe arrivare a concorrere ...

L'Unione Europea obbligherà Netflix a inserire in catalogo più serie e film italiani : Le nuove direttive per le quote pan-europee nello streaming si inseriscono nel tentativo più ampio delL'Unione Europea di venire a patti con l'economia sviluppatasi intorno alle piattaforme di ...

Festival del Cinema di Venezia/ Foto e programma : è il giorno di 'Suspiria' e altri due film italiani : Al Festival del Cinema di Venezia c'è Suspiria, in doppia proiezione alle 19.15 e alle 20. Per Luca Guadagnino è "un nuovo esordio". Il programma completo.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 12:02:00 GMT)

London film Festival - sette italiani in cartellone - c'è anche 'Dogman' : Sono sette i Film italiani che partecipano alla 62esima edizione del London Film Festival , Londra 10/21 ottobre, uno dei più prestigiosi appuntamenti del cinema continentale, patrocinato dallo ...

TORONTO IFF 2018 - Poker di film italiani in Canada : ... come Sorrentino e Garrone, con un tratto tipico del nostro più alto cinema: una trasfigurazione immaginifica della nostra storia e cronaca. Un autore come Minervini, capace di parlare ...