I bastardi di Pizzofalcone 2 | seconda puntata | Lojacono tradito?

Ascolti TV | Lunedì 8 ottobre 2018. I bastardi di Pizzofalcone domina (25.06%) - GF VIP fermo al 19.07% : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro Nella serata di ieri, Lunedì 8 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.587.000 spettatori pari al 25.06% di share. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.18 - Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.044.000 spettatori pari al 19.07% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di quasi 6 minuti: 1.048.000 – 24.25%). Su Rai2 Niagara – Quando ...

Ascolti TV | Lunedì 8 ottobre 2018. I bastardi di Pizzofalcone 25.06% - GF VIP 19.07% : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro Nella serata di ieri, Lunedì 8 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato .000 spettatori pari al 25.06% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Terminator Genisys ha intrattenuto .000 spettatori ...

I bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni - i libri che hanno ispirato la fiction : Corruzione, droga e spaccio all'interno del commissariato di Pizzofalcone, un gruppo di poliziotti incriminati per collusione mafiosa. È questo l'inizio del primo volume di "I bastardi di Pizzofalcone", la serie di libri dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore che, a partire dal 2012, ha cadenzato il mondo del giallo poliziesco con le storie dell'ispettore Lojacono.Continua a leggere

I bastardi di Pizzofalcone 2/ Anticipazioni puntate 15 e 8 ottobre : "Pane" - chi ha ucciso Pasquale Granato? : I bastardi di Pizzofalcone 2, Anticipazioni puntate 15 e 8 ottobre 2018: "Pane", chi ha ucciso il proprietario di una storica panetteria di Napoli di nome Pasquale Granato?(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:30:00 GMT)

Replica I bastardi di Pizzofalcone 2 : dove rivedere la prima puntata della fiction : I bastardi di Pizzofalcone 2: la Replica della prima puntata Si è appena conclusa la prima puntata della fiction di successo I bastardi di Pizzofalcone 2. prima di fare un breve riassunto dell’episodio andato in onda in prima serata su Rai Uno, vediamo dove e quando è possibile rivedere la puntata. Come per tutte le […] L'articolo Replica I bastardi di Pizzofalcone 2: dove rivedere la prima puntata della fiction proviene da Gossip e ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 : anticipazioni seconda puntata del 15 ottobre 2018 : Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann In quel di Napoli il commissariato di Pizzofalcone è tornato ad essere operativo. Nonostante le molte difficoltà e i giudizi prevenuti dei superiori, i “Bastardi” hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra. Una squadra che come tutte quelle che funzionano non può che essere riconfermata. Nuove indagini e difficili casi da risolvere tra i vicoli della città partenopea attendono ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 : anticipazioni della seconda puntata del 15 ottobre 2018 : Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann In quel di Napoli il commissariato di Pizzofalcone è tornato ad essere operativo. Nonostante le molte difficoltà e i giudizi prevenuti dei superiori, i “Bastardi” hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra. Una squadra che come tutte quelle che funzionano non può che essere riconfermata. Nuove indagini e difficili casi da risolvere tra i vicoli della città partenopea attendono ...

I bastardi di Pizzofalcone - Seconda serie - anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni seconda puntata (Rai 1, 21.15 - 15 ottobre 2018): titolo episodio PANE (dall’omonimo romanzo di M. de Giovanni)prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone - seconda serie, anticipazioni seconda puntata 15 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 08 ottobre 2018 22:40.

I bastardi di Pizzofalcone 2 prende il posto de La Vita Promessa : Lojacono e le sue indagini su RaiPlay e Rai1 : Finalmente è tempo di tornare nella Napoli di Lojacono e de I Bastardi di Pizzofalcone 2 che da oggi prenderanno il posto de La Vita Promessa su Rai1. La storia di Carmela e della sua famiglia si è conclusa lunedì scorso e il family drama campione di ascolti lascerà presto il posto alle indagini di Lojacono e compagnia bella. Alessandro Gassman è pronto a tornare in tv con il suo personaggio sperando di segnare gli ottimi ascolti registrati da ...

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2 : problemi per Lojacono : I bastardi di Pizzofalcone 2: Anticipazioni seconda puntata Dopo il successo della prima stagione, ecco che Alessandro Gassman torna a vestire i panni dell’ispettore Lojacono ne I bastardi di Pizzofalcone 2. La prima puntata della nuova serie è stata proposta in anteprima su RaiPlay con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva, […] L'articolo Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: problemi per Lojacono ...

I bastardi DI PIZZOFALCONE 2/ Anticipazioni prima puntata - video anteprima : uno strano omicidio : I BASTARDI di PIZZOFALCONE 2, Anticipazioni prima puntata, 8 ottobre, Raiuno: Lojacono e la squadra tornano in onda con nuovi casi da risolvere e un terribile sospetto sull'ispettore.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:08:00 GMT)

I bastardi di Pizzofalcone 2 : tutti i personaggi : I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Matteo Martari Le vicende de I Bastardi di Pizzofalcone riprendono da dove si erano interrotte, insieme a tutti i vecchi personaggi, alle prese con le scelte fatte e con nuove difficoltà. La difficile storia d’amore tra la Piras e Lojacono diventerà un triangolo con l’arrivo del magistrato dell’Antimafia Buffardi; alla new entry di stagione presta il volto Matteo Martari, già visto in Non ...

Simona Tabasco a I Soliti Ignoti/ Stasera sarà anche protagonista de I bastardi di Pizzofalcone 2 : Simona Tabasco a I Soliti Ignoti su Rai1. L’attrice ospite del seguitissimo game quiz condotto da Amadeus per lanciare I Bastardi di Pizzofalcone 2(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Ivan Castiglione - tra I bastardi di Pizzofalcone e Rosy Abate : "La fiction italiana sta cambiando" : I Bastardi di Pizzofalcone torna su Rai 1 questa sera, 8 ottobre 2018, con il primo dei sei nuovi film tv tratti da altrettanti romanzi di Maurizio de Giovanni. Nel primo, Cuccioli, incontriamo l'avvocato Fausto Nubila, tipico esponente della Napoli-che-conta che si ritrova coinvolto nel caso di puntata. A interpretarlo Ivan Castiglione, che molti appassionati di Un Posto al Sole ricordano nell'amato ruolo di Arletti, nel cast ricorrente ...