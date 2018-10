Huawei Mate 20 Pro appare in nuove foto reali mostrando sia il frontale che il posteriore

Ecco nel dettaglio le probabili differenze tra Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro : È ancora una volta Roland Quandt a mostrarci quali sono le principali differenze, e non solo a livello estetico, tra Huawei p20 e Huawei P20 Pro. L'articolo Ecco nel dettaglio le probabili differenze tra Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Colpo grosso Huawei Mate 9 : in arrivo l’aggiornamento B376 - dal 9 ottobre : Un nuovo passo in avanti viene compiuto oggi 9 ottobre da Huawei Mate 9, dispositivo ancora molto apprezzato benché non si tratti più, ormai da diverso tempo, dell'ultimo top di gamma (vista anche l'imminente presentazione dei Mate 20). Questa volta è il turno della release B376, sempre basata su Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0, e comprensivo delle patch di sicurezza di ottobre 2018. Non sembra contenere molto altro questo aggiornamento, almeno ...

Huawei Mate 20X sarà presentato il 16 ottobre - mentre Honor Magic 2 arriverà il 31 ottobre : mentre Huawei annuncia un terzo dispositivo, chiamato Huawei Mate 20X, che sarà presentato il 16 ottobre, dovremo attendere il 31 ottobre per vedere Honor Magic 2. L'articolo Huawei Mate 20X sarà presentato il 16 ottobre, mentre Honor Magic 2 arriverà il 31 ottobre proviene da TuttoAndroid.

E alla fine sarà anche Huawei Mate 20X - il mostro di potenza per gamers nel video ufficiale : Non sarà solo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro il prossimo 16 ottobre ma il brand ha in serbo anche un Mate 20X dedicato in particolar modo all'universo dei gamers con prestazioni da urlo per rendere rivoluzionarie le sessioni di gioco. La mossa a sorpresa del produttore è stata ufficializzata nelle scorse ore, grazie al tweet presente a fine articolo di @HuaweiMobile che non lascia dubbi né sulla nomenclatura del device, né sulla sua ...

Huawei Mate 20 Pro avrà la sua cover in silicone e ci sono ottime probabilità che sia proprio questa (foto) : Roland Quandt, da bravo leaker qual è, ha fornito numerosi dettagli sulla cover di Huawei Mate 20 Pro allegandone parecchie foto L'articolo Huawei Mate 20 Pro avrà la sua cover in silicone e ci sono ottime probabilità che sia proprio questa (foto) proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 torna un Benchmark AnTuTu : il più veloce tra gli Android : L’Huawei Mate 20 è stato individuato nuovamente nel database del Benchmark AnTuTu sfoderando un risultato finale decisamente più elevato rispetto ai passati smartphone Android.Sicuramente Huawei svelerà al mondo il primo smartphone con un chipset prodotto con processo produttivo a 7nm, e questo avverrà a metà ottobre 2018 (16 di questo mese per la precisione).Huawei Mate 20 si ripresenta su AnTuTu: il nuovo Benchmark lo conferma il più ...

Stradominante l’iPhone XS nella sfida a distanza con Huawei Mate 20 Pro : numeri impetuosi : Siamo ancora in un campo astratto e teorico, ma con questi presupposti potremmo definire Stradominante la posizione dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max, soprattutto nella sfida a distanza con Huawei Mate 20 Pro sul fronte performance. Nonostante quest'ultimo non sia ancora stato presentato ufficialmente alla stampa e al pubblico, infatti, da alcune ore a questa parte possiamo assistere ad un confronto riguardante la potenza di questi due ...

Huawei Mate 20 Pro supera i 310.000 punti su AnTuTu - ma Apple A12 è ancora lontanissimo : Il Kirin 980 impiegato su Huawei Mate 2 Pro supera i 310.000 punti su AnTuTu, fermandosi molto lontano da A12 Bionic utilizzato su iPhone XS Max. L'articolo Huawei Mate 20 Pro supera i 310.000 punti su AnTuTu, ma Apple A12 è ancora lontanissimo proviene da TuttoAndroid.

Molto più che bello il nuovo Huawei Mate 20 Pro (FOTO) - non male il prezzo : Immagino sarete tutti in attesa del 16 ottobre per la presentazione di Huawei Mate 20 Pro (oltre che del Mate 20, che quest'anno compirà il proprio debutto anche in Italia, a differenza di quanto successe l'anno scorso per il Mate 10, mai arrivato ufficialmente da noi), quella che fa più curiosità in questo ultimo scorcio del 2018. Ormai abbiamo assorbito il concetto il device presenterà un design frontale a tutto schermo con notch (in cui sono ...

Huawei Mate 20 Pro ci mostra la sua fotocamera posteriore da vicino : In attesa della presentazione, uno dei nuovi smartphone di Huaweiè apparso in Rete in alcune immagini rendering: stiamo parlando di Huawei Mate 20 Pro L'articolo Huawei Mate 20 Pro ci mostra la sua fotocamera posteriore da vicino proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 7 ottobre : LG G7 - Nokia 8 - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei Mate 10 Lite e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Nokia 8, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2 e Huawei Mate 10 Lite. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 ottobre: LG G7, Nokia 8, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 10 Lite e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 20 : Svelati tutti i prezzi dei 3 modelli : Trapelati in rete i prezzi ufficiali dell’intera gamma Huawei Mate 20 composta da Mate 20 Lite, Mate 20 e Mate 20 Pro. Ed i prezzi non sono male Huawei Mate 20: Svelati tutti i prezzi dei 3 modelli L’attesissima serie Mate 20 di Huawei sarà presentato il 16 ottobre in un evento dedicato e se […]

Huawei Mate 20 : Svelati tutti i prezzi dei 3 modelli : Trapelati in rete i prezzi ufficiali dell’intera gamma Huawei Mate 20 composta da Mate 20 Lite, Mate 20 e Mate 20 Pro. Ed i prezzi non sono male Huawei Mate 20: Svelati tutti i prezzi dei 3 modelli L’attesissima serie Mate 20 di Huawei sarà presentato il 16 ottobre in un evento dedicato e se […]

Huawei Mate 20 : trapelano nuove immagini e i possibili prezzi : Manca ormai davvero poco all’evento Huawei, che si svolgerà il 16 ottobre a Londra, e continuano ad arrivare indiscrezioni sui prossimi top di gamma della casa cinese. Protagonista dei rumors di oggi il Mate 20 leggi di più...