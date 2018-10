Honor 8C il primo con Snapdragon 632 in arrivo l’11 ottobre 2018

hwbrain

(Di martedì 9 ottobre 2018) Svelate in anteprima le specifiche principali del prossimo8C, ilsmartphone android che sulla carta utilizzerà il nuovo chipset Snpdragon 632.A pochi giorni dal suo annuncio ufficiale, sono state svelate le principali caratteristiche hardware del prossimo smartphone di fascia media8C.Il dispositivo in questione dovrebbe essere infatti presentato in data 11per il mercato cinese, e poi come di consuetudine arrivare qualche settimana dopo anche sul mercato internazionale.8C ilcon632 inl’11at HWBrain.it.