Honor 8C è ufficiale in Cina e sarà in vendita dall’11 ottobre su vMall

Honor View 10 Lite è ufficiale : Prezzi da solo 269 euro e tanta potenza : Honor presenta View 10 Lite: E’ l’8X Cinese che in europa cambia nome e costa appena 269 euro per un gran dispositivo da 6.5 pollici e processore Kirin 710 Honor View 10 Lite è ufficiale: Prezzi da solo 269 euro e tanta potenza Honor presenta in Italia il nuovo View 10 Lite, in pratica è […]

Honor View 10 Lite è ufficiale : il nuovo medio di gamma con 128 GB di memoria interna a 299€ : Ormai siamo abituati al fatto che il duo Honor-Huawei invada di smartphone la fascia media del mercato, tutti con caratteristiche su per giù simili. Il nuovo Honor View 10 Lite è uno di questi, un leggi di più...

Honor View 10 Lite è ufficiale e punta a conquistare la fascia media : Dopo l'anticipazione da parte di Expert, Honor View 10 Lite è ufficiale e ha tutta l'intenzione di conquistare la fascia media grazie a un interessante rapporto qualità prezzo: scopriamo caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita in Italia. L'articolo Honor View 10 Lite è ufficiale e punta a conquistare la fascia media proviene da TuttoAndroid.

Honor View 10 Lite è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Honor View 10 Lite. Ecco la Scheda Tecnica di Honor View 10 Lite e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Honor View 10 Lite Honor View 10 Lite svelato in anticipo da Expert: Caratteristiche e prezzo. L’Honor 8X europeo si chiamerà Honor View 10 Lite ed è già sul volantino […]

Più facile acquistare accessori e ricambi Honor sullo store ufficiale in futuro : Sarà più semplice acquistare accessori e pezzi di ricambio utili agli smartphone Honor all'interno dello store ufficiale in futuro. Questo almeno quello che emerge dall'approccio avuto dalla divisione italiana coi propri fan nelle ultime ore, in seguito ad alcuni feedback che lamentavano appunto delle carenze sotto questo punto di vista da parte dell'azienda asiatica. Ad oggi, 25 settembre, è impossibile nutrire certezze sui tempi necessari per ...

Torna attuale Honor 10 con l’aggiornamento 146 : elenco ufficiale delle novità : Ci sono buone notizie oggi 18 settembre per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di portarsi a casa un Honor 10, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile scaricare un nuovo aggiornamento. Al dì là della distribuzione del pacchetto software di agosto, concepito per assicurare al pubblico GPU Turbo, infatti, era trascorso un po' di tempo dall'ultimo rollout. Ecco perché il pacchetto software 146 fa notizia, al netto ...

Bombati i punteggi degli smartphone Huawei ed Honor in benchmark : la replica ufficiale : La notizia riguardante l'alterazione più o meno volontaria dei risultati ottenuti in benchmark dagli smartphone Huawei ed Honor ha inevitabilmente sollevato un polverone, se pensiamo al fatto che spesso tali fattori in qualche modo condizionano anche il processo decisionale soggiacente all'acquisto di un device. Ieri, infatti, abbiamo immediatamente condiviso la news, già contenente alcune precisazioni doverose, ma alla luce della diramazione di ...

Honor Band 4 Ufficiale : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica : Honor Band 4 è Ufficiale: essenziale e non le manca nulla. Tutto quello che devi sapere su Honor Band 4: Prezzo, Caratteristiche, Scheda Tecnica, dove comprarla, quando esce Honor Band 4 Come previsto, nelle scorse ore è stato presentato ufficialmente il nuovo bracciale smart Honor Band 4. Si tratta del “solito” bracciale intelligente di Honor, dedicato al fitness […]

Dubbi su Honor 8 ancora privati dell’aggiornamento Oreo : replica ufficiale del 6 settembre : Una situazione del tutto particolare quella che si è venuta a creare in Italia per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per chi si ritrova con un Honor 8. La svolta, come tutti sanno, si è avuta nello scorcio iniziale del mese di agosto, quando sono pervenute le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto di scaricare il pacchetto software via OTA. Oggi 6 settembre, però, occorre ...

Huawei Honor Play ufficiale in Italia : prezzo e caratteristiche : Huawei Honor Play è ufficiale in Italia anche tramite i più famosi rivenditori Italiani: ecco il prezzo di vendita ufficiale e le sue caratteristiche hardware principali.Segnaliamo che a partire da domani 6 settembre 2018 presso al grande distribuzione organizzata in Italia inizierà la commercializzazione ufficiale del nuovo Huawei Honor Play.Honor Play ecco il prezzo di listino ufficiale in Italia e dove trovarlo anche scontato fin da subitoIl ...

Honor Band 4 ufficiale in due versioni : super economica - super completa e bella esteticamente : Honor è tornata attiva per annunciare la sua nuova smartBand dedicata al fitness e alle notifiche: ecco allora Honor Band 4, disponibile anche in versione Honor Band 4 Running Edition. L'articolo Honor Band 4 ufficiale in due versioni: super economica, super completa e bella esteticamente proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 ufficiale - prezzo e caratteristiche stupiscono i fan Huawei : Il CEO della azienda Honor, nonché il grande George Zhao, ha annunciato proprio ieri il lancio di un nuovo dispositivo che disporrà di Kirin 980, il quale si chiamerà Honor Magic 2. L’arrivo di questo smartphone ha rovinato l’attesa dell’uscita della serie nuova di Huawei, ovvero il Mate 20, che si basa anch’esso sul processore Kirin 980.Visti gli ultimi piani del presidente dell’ azienda Honor, si ritiene che i rapporti tra Huawei e Honor ...