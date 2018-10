Higuaín e Icardi mondi separati | arriva la resa dei conti

Piatek scatena i pistoleri Icardi e Higuain studiano il loro derby nel derby : Hanno aggiustato la mira. Anche perché l'ultimo arrivato li stava impallinando con precisione chirurgica. loro sono i bomber con un nome, lui è Krzysztof Piatek. Che un nome se lo sta facendo in fretta a suon di gol. Nove, ma se non fosse per quel centimetro, "visto" solo dalla goal line technology, che gli ha negato la doppietta contro il Parma sarebbe già in doppia cifra. Si fa chiamare pistolero perché in Polonia quello significa bomber. E ...

Inter-Milan : è Icardi contro Higuain - che derby! : In comune hanno l'Argentina, il numero "9" e la città di Milano. Le analogie tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain finiscono però qui. Il primo si è formato a Barcellona e oggi è all'Inter, il secondo è ...

L’ Inter fa fatica a Ferrara - ma un super Icardi risolve tutto : 2-1 alla Spal ed terza Classifica Milan : super Higuain - è 3-1 : In mezzo ai due gol di Maurito i ferraresi sbagliano un rigore con Antenucci e pareggiano con Paloschi. La squadra di Spalletti mantiene il terzo posto

Da Icardi a Higuain la rincorsa di Milano parte dagli eurogol : La Milano del pallone si affida ai suoi attaccanti principe per tornare ad essere regina in Italia ed in Europa. Icardi e Higuain, gioie e dolori di un inizio di campionato tanto diverso quanto difficile. Perché se da una parte c'è un attaccante che si è appena sbloccato in Europa ma ancora è a secco in campionato, dall'altra c'è un Pipita ringalluzzito ulteriormente dai due gol consecutivi messi a segno nelle ultime due gare giocate con il ...

Serie A : per il titolo di capocannoniere il favorito è sempre Ronaldo - dietro Icardi e Higuain : Dopo tre giornate a secco di gol, Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato contro il Sassuolo davanti ai suoi tifosi. L’attuale pallone d’oro per i bookmaker è sempre stato il favorito per la vittoria finale del titolo di capocannoniere della Serie A. L’assenza di reti nelle scorse giornate aveva determinato un incremento della quota, passata da 1,90 a 2,50, mentre oggi, dopo la doppietta di ieri, l’eventuale ...

Adesso basta scherzare. Tocca agli avari del gol : CR7 - Icardi e Higuain : No, non avevano scherzato. Ma ora il rodaggio è davvero finito. Dopo la sosta, non proprio benedetta, per gli impegni con le nazionali, la serie A ritorna in tutto il suo splendore. Dove eravamo rimasti? Ah, già, la Juve capolista ma un po' claudicante eppure senza rivali, Inter, Napoli, Roma e Milan che vanno a corrente alternata, i bomber più attesi come Cristiano Ronaldo e Icardi su tutti che stentano e sono ancora a secco.Da qui si riparte. ...

Stipendi Serie A - CR7 è il più ricco. Nel Milan spicca Higuain - nell'Inter Icardi : La Serie A , come tutti gli altri campionati italiani, è ferma per via degli impegni delle nazionali e come ogni anno la Gazzetta dello Sport ha snocciolato gli Stipendi di tutte le squadre del nostro campionato. Il monte ingaggi più alto è quello della Juventus con 219 milioni di euro, seguita dal Milan con 140, terza l'Inter con 119.

Serie A - ecco gli stipendi dei calciatori più pagati di ogni squadra : spicca Cristiano Ronaldo - al top Higuain - Icardi e Insigne [GALLERY] : 1/21 Ronaldo: stipendio 31 Mln AFP/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo - Higuain e Icardi - i grandi bomber della Serie A ancora a secco : quando il gol diventa un problema (e quando invece no) : I più grandi e attesi bomber della Serie A sono ancora a secco dopo tre giornate di campionato: un dato abbastanza inatteso che fa scalpore e porta alla disperazione tutti quei fanta-giocatori che nell’asta d’inizio stagione hanno speso centinaia di fanta-milioni per acquistare Cristiano Ronaldo, Higuain e Icardi. I bomber di Juventus, Milan e Inter non hanno segnato neanche un gol nelle prime tre partite di campionato (anche ...

Consigli fantacalcio - 3^ giornata : Higuain - Icardi e Ronaldo si sbloccheranno? : Si avvicina il weekend e gli appassionati di fantacalcio iniziano a studiare le probabili formazioni del turno di Serie A ormai imminente. Il terzo turno inizia subito col botto: venerdì alle 20:30 a San Siro andrà in scena Milan–Roma. Impegni in Emilia-Romagna per Inter e Juve, che nella giornata di sabato saranno ospiti rispettivamente di Bologna e Parma. Domenica spicca la partita di Marassi tra la Sampdoria di Giampaolo e il Napoli di ...

Argentina - Icardi convocato per le amichevoli di settembre. Ci sono Lautaro e Dybala - out Higuain : Dopo la delusione del Mondiale, l'Argentina è pronta a ripartire. Lo farà senza Jorge Sampaoli in panchina e - almeno per il primo periodo - senza Leo Messi in campo. L'ex CT è stato infatti ...