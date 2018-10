Griezmann | ' Il Pallone d' Oro 2018 lo merita un francese'

Griezmann rivendica il Pallone d’Oro : “deve vincerlo un francese” : Griezmann ha parlato dell’assegnazione del Pallone d’Oro che a detta sua dovrebbe finire nelle mani di un francese, alcuni colleghi non saranno d’accordo Il francese Griezmann è tra i calciatori che meglio si è comportato in questa stagione sportiva, dapprima con l’Atletico Madrid e poi vincendo il Mondiale con la Francia. Il calciatore ha parlato ai microfoni di France Football dell’assegnazione del Pallone d’Oro, mostrando d’avere idee ...

Pallone d'Oro - finisce il monopolio Ronaldo-Messi? Mbappé-Griezmann-Modric si contendono il premio : A meno di clamorose sorprese per la prima volta dopo 10 edizioni il premio non andrà al portoghese o all'argentino

Sergio Ramos ci va giù pesante : “Griezmann Pallone d’Oro? Ignorante. Penso a Totti - Maldini - Raul e lui vorrebbe…” : Sergio Ramos ci va giù pesante nelle sue dichiarazioni in conferenza stampa: il difensore del Real Madrid bacchetta Griezmann e la sua ‘candidatura’ come possibile vincitore del Pallone d’Oro La Champions League finalmente ricomincia e il Real Madrid si presenta alla massima competizione europea, da campione in carica, ma con una differenza non da poco: l’assenza di Cristiano Ronaldo. A tal proposito, il fuoriclasse ...

Griezmann : "Pallone d'oro - non sono inferiore a Messi e Ronaldo" : ... sulla sua esclusione dalla lista per il Uefa Men's Player of the Year Award: 'Ormai non si può più fare niente, il vero peccato è stato non vedere nessun campione del mondo nominato. Abbiamo fatto ...

Francia - Griezmann pensa al Pallone d’Oro : “Sarebbe l’apice della carriera” : L’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha parlato a L’Equipe dal ritiro della Francia con cui debutterà in Nations League contro la Germania. Le petit diable ancora non ha realizzato pienamente di aver vinto il Mondiale: “Il momento in cui ho alzato la Coppa è stato bellissimo e credo sia ancora difficile rendersene conto. Ho conservato tutte la maglie che ho usato. Il 2018 per me è stato l’anno ...

Griezmann furioso contro Fifa e Pallone d’Oro : “incredibile nessun francese in lizza” : Antoine Griezmann non le manda a dire, rivendicando la sua presenza nella top 3 dei migliori calciatori della stagione secondo la Fifa Antoine Griezmann alza la voce e protesta contro la decisione della Fifa di non premiare alcun calciatore della Francia dopo la vittoria del Mondiale russo. Modric, Cristiano Ronaldo e Salah sono stati i finalisti per il premio di miglior calciatore del 2018 e gli stessi nomi potrebbero giocarsi il Pallone ...