Grande Fratello Vip | la Salemi e l’ex di Belen | la mamma di Giulia parla del flirt tra

Grande Fratello Vip - la reazione di Fabrizio Corona dopo le accuse di Silvia Provvedi : Fabrizio Corona, dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip in cui Silvia Provvedi ha parlato di lui, pubblica una serie di Instagram Stories in cui fa chiaro riferimento al reality Fabrizio Corona fa parlare si sé anche al Grande Fratello Vip. Nel cast della terza edizione del reality c’è anche l’ex fidanzata dell’ex re dei paparazzi Silvia Provvedi, che ieri ha parlato di lui e della loro travagliata storia ormai ...

Grande Fratello VIP 2018/ Valerio Merola eliminato - Battista accusa : "Qui non serve raccontare le conquiste" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:30:00 GMT)

Enrico Silvestrin molto arrabiato con il Grande Fratello [VIDEO] : Enrico Silvestrin molto arrabiato con la direzione del Grande Fratello Enrico Silvestrin dopo la puntata del Grande Fratello, si sfoga con Maurizio Battista accusando la direzione del GF di aver mostrato in puntata soltanto situazioni della propria settimana poco piacevoli. Inoltre il concorrente mette in causa l’aggravante del compleanno del proprio figlio, evento conosciuto proprio dalla stessa regia del Grande Fratello. A seguire vi ...

Ascolti tv - I bastardi di Pizzofalcone 2 debuttano vincendo sul Grande Fratello Vip : Non c’è gara nel prime time di lunedì 8 ottobre: il programma più visto della prima serata è stata la prima puntata della seconda serie della fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni “I bastardi di Pizzofalcone”, con Alessandro Gassman, che ha fatto registrare 5.587.000 telespettatori, pari al 25,1% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Grande Fratello Vip ha registrato 3.044.000 telespettatori e 19.07% di share. ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 9 ottobre : Lisa Fusco in studio per commentare il Grande Fratello Vip : Pomeriggio 5 ritorna oggi dopo il successo di ascolti di ieri ripartendo da quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip e dalla cronaca. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:18:00 GMT)

Lory Del Santo : la richiesta del figlio Devin prima del Grande Fratello Vip : Lory Del Santo e il figlio Devin: cosa hanno fatto dopo la morte di Loren Continua a far discutere l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. Molti non approvano la scelta della soubrette, soprattutto per il figlio Devin, rimasto solo dopo la morte del Fratello Loren. In realtà la situazione è ben diversa […] L'articolo Lory Del Santo: la richiesta del figlio Devin prima del Grande Fratello Vip proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : «Sono stata io a non volere più Fabrizio Corona. Mi sento liberata da qualcosa che mi ha oppressa» : «Silvia Provvedi Se Fabrizio Corona non va (almeno per ora) al Grande Fratello Vip, il Grande Fratello Vip continua comunque a parlare di lui. Complice uno sfogo in confessionale di Silvia Provvedi, nella terza puntata del reality show di Canale 5 si è dato spazio all’ex re dei paparazzi. “Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza ...

Grande Fratello Vip ko - la fiction sfratta il reality dalla tv : I dati Auditel del martedì non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni: il GFVip 3 resta inchiodato a 3.044.000 telespettatori pari al 19,07% di share nella sconfinata fascia oraria che va dalle 21.

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi e la frecciata velenosa a Fabrizio Corona Video : FUNWEEK.IT - Anche al Grande Fratello VIP non si è potuto fare a meno di parlare di Fabrizio Corona e la conduttrice ha lanciato una frecciatina velenosa contro l'ex fidanzato d Silvia Provvedi. L'ex ...

Grande Fratello Vip - è sempre più flop di ascolti. Nonostante tutti piangano e qualcuno si ami di nascosto : Il Grande Fratello Vip non decolla negli ascolti. Anche la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi , GUARDA , è asfaltato dalla fiction di Rai 1. I risultati sono davvero ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e lo strazio in diretta : devastata da Fabrizio Corona : Nella terza puntata del Grande Fratello Vip Silvia Provvedi torna a fare i conti con il suo passato, chiamato Fabrizio Corona . Già prima di entrare nella casa era stato chiesto alla gemella mora di ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi ascolta le parole di Fabrizio Corona e si dispera. Pronta un’ospitata dell’ex re dei paparazzi per risollevare gli ascolti in calo? : Gli autori del Grande Fratello Vip giocano la carta Fabrizio Corona, per ora solo evocandolo e mettendo Silvia Provvedi di fronte alle dichiarazioni rilasciate dall’ex re dei paparazzi a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva infatti confessato di non aver mai amato la Donatella e di non annoverarla tra le donne più importanti della sua vita, nonostante nel periodo di detenzione sia rimasta al suo fianco. La concorrente in lacrime cita Oronero ...