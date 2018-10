Grande Fratello Vip 2018 | Silvia Provvedi | «Ho lasciato io Fabrizio Corona Mi sento

Grande Fratello Vip 2018/ Valerio Merola eliminato : ascolti sempre più bassi - Malgioglio salverà la baracca? : Grande Fratello Vip 2018, l'eliminato terza puntata è Valerio Merola. In nomination finiscono Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo. Grandi emozioni per Francesco Monte(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip ko - la fiction sfratta il reality dalla tv : I dati Auditel del martedì non lasciano spazio a dubbi o interpretazioni: il GFVip 3 resta inchiodato a 3.044.000 telespettatori pari al 19,07% di share nella sconfinata fascia oraria che va dalle 21.

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi e la frecciata velenosa a Fabrizio Corona Video : FUNWEEK.IT - Anche al Grande Fratello VIP non si è potuto fare a meno di parlare di Fabrizio Corona e la conduttrice ha lanciato una frecciatina velenosa contro l'ex fidanzato d Silvia Provvedi. L'ex ...

Grande Fratello Vip - è sempre più flop di ascolti. Nonostante tutti piangano e qualcuno si ami di nascosto : Il Grande Fratello Vip non decolla negli ascolti. Anche la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi , GUARDA , è asfaltato dalla fiction di Rai 1. I risultati sono davvero ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi e lo strazio in diretta : devastata da Fabrizio Corona : Nella terza puntata del Grande Fratello Vip Silvia Provvedi torna a fare i conti con il suo passato, chiamato Fabrizio Corona . Già prima di entrare nella casa era stato chiesto alla gemella mora di ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi ascolta le parole di Fabrizio Corona e si dispera. Pronta un’ospitata dell’ex re dei paparazzi per risollevare gli ascolti in calo? : Gli autori del Grande Fratello Vip giocano la carta Fabrizio Corona, per ora solo evocandolo e mettendo Silvia Provvedi di fronte alle dichiarazioni rilasciate dall’ex re dei paparazzi a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva infatti confessato di non aver mai amato la Donatella e di non annoverarla tra le donne più importanti della sua vita, nonostante nel periodo di detenzione sia rimasta al suo fianco. La concorrente in lacrime cita Oronero ...

Grande Fratello Vip. Gaffe di Ilary Blasi (a microfoni aperti) : Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo sono i nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una puntata piena di emozioni con Francesco Monte che ha messo un punto definitivo alla sua storia con Cecilia Rodriguez, dallo scorso anno fidanzata con il ciclista ed ex concorrente della seconda edizione del reality show Ignazio Moser, e Silvia Provvedi che ha chiuso la porta a Fabrizio Corona, suo ex fidanzato da questa ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte consola Silvia Provvedi : Silvia Provvedi piange al GF Vip per Corona, Francesco Monte la consola La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 è stata segnata dalle lacrime e dalle liti. Silvia Provvedi ha dovuto affrontare in pubblico il suo addio a Fabrizio Corona. Messa difronte all’intervista choc del fotografo dei vip a Verissimo, la cantante de Le Donatella non è riuscita a trattenere le lacrime. Al termine della puntata, nelle prime ore del mattino Silvia ...

Grande Fratello Vip 2018 o Monte e Provvedi show? E poi : gara di Cu*i e mano morta : L’edizione di quest’anno del Gf vip si chiama Grande Fratello VIP 2018 o Monte e Provvedi show? Insomma quest’anno il reality condotto da Ilary Blasi con il fedele Alfonso Signorini, stenta a decollare! Nessun guizzo, nessun colpo di scena se non storie vecchie e ridette in tutte le salse, “in tutti i luoghi e in tutti i laghi” (Cit Valerio Scanu). Buona parte dello show, che termina veramente ad un ora impossibile tanto che molti ...

Ascolti TV | Lunedì 8 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone domina (25.06%) - Grande Fratello VIP fermo al 19.07% e in daytime su Italia1 (2.43%) viene quasi doppiato dal Rosario da Lourdes su TV2000 (4.5%) : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro Nella serata di ieri, Lunedì 8 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.587.000 spettatori pari al 25.06% di share (qui il confronto con gli Ascolti della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.18 – la terza puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.044.000 spettatori pari al 19.07% di share (qui gli Ascolti della seconda ...

Grande Fratello Vip 3 - Enrico Silvestrin attacca la produzione : “Non puoi farmi questo - mi tiro fuori!” : La terza puntata del Grande Fratello Vip 3 è stata ricca di contenuti. Le emozioni contrastanti di Francesco Monte, il passato di Silvia Provvedi, lo scontro tra Valerio Merola, Maurizio Battista e Enrico Silvestrin, l’eliminazione dell’ex conduttore e le temutissime nomination. Una puntata ricca di spunti, che sicuramente riaprirà molte piaghe durante la settimana. Già ieri sera, Enrico Silvestrin era molto arrabbiato con la ...

Grande Fratello Vip 2018 hot - Ivan Cattaneo bacia Walter Nudo ed Elia Fongaro Video : Bacio tra uomini al Grande Fratello Vip 2018 . L'occasione fa l'uomo ladro. E così è stato per Ivan Cattaneo che, approfittando di una delle tante prove per i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha ...

Grande Fratello Vip - per Ilary Blasi si mette male davvero : share - ecco l'ultima sentenza : Il Grande Fratello Vip punito ancora dagli ascolti. Anche l'ultima puntata del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 delude le aspettative di Mediaset, raggranellando il 19,07% di share, pari a ...

Ilary Blasi perde ancora - Grande Fratello Vip non decolla : gli ascolti : Dopo due puntate decisamente in ribasso, la terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, lunedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5, è cresciuta ma non ha vinto la gara degli ascolti contro il diretto competitor ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini al 25,06% di share. --Sono stati 3.044.000 telespettatori a seguire i confronti e gli scontri dei Vip nella Casa più spiata dagli italiani, ...