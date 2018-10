Google si ritira da bando del Pentagono da dieci miliardi | “Non rispetta i nostri

ilfattoquotidiano

: RT @SkyTG24: Google si ritira da Jedi, progetto del Pentagono da 10 miliardi - Minalullu : RT @SkyTG24: Google si ritira da Jedi, progetto del Pentagono da 10 miliardi - Miti_Vigliero : RT @SkyTG24: Google si ritira da Jedi, progetto del Pentagono da 10 miliardi - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Google si ritira da Jedi, progetto del Pentagono da 10 miliardi -

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Non possiamo essere sicuri che il progetto rispetterà iprincipi sull’intelligenza artificiale“. Con questa motivazionesi è chiamata fuori da Jedi (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud), undelda 10di dollari per lo sviluppo di un cloud commerciale in grado di contenere tutti i dati della Difesa statunitense. Il codice etico della compagnia, infatti, vieta l’implicazione in progetti militari. “Inoltre – proseguono dall’azienda – l’appalto richiede certificazioni governative di cui non siamo in possesso”. La decisione è arrivata dopo che nei mesi scorsi i lavoratori diavevano duramente protestato, arrivando in alcuni casi anche a dimettersi, contro la partecipazione dell’azienda allo sviluppo di tecnologie militari per il governo Usa, tra cui i cosiddetti ...