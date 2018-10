Come cancellarsi da Google Plus - il più grande fallimento di Google : Google Plus chiude e decreta quello che, probabilmente, è il più grande fallimento di Google. Sono diversi i progetti falliti nel corso degli anni, il motore di ricerca più utilizzato al mondo ancora una volta dimostra di essere, insieme ad Android, l’unica fonte di reddito del colosso di Mountain View. Non tutte le ciambelle riescono con il buco e Google di ciambelle ne ha sbagliate diverse, l’ultima, in ordine cronologico, Google ...

Google Plus per G Suite rimane vivo e ottiene nuove funzionalità : Google Plus rimane attivo per le aziende e si concentra principalmente sul consentire agli utenti all'interno di un'organizzazione di condividere facilmente le informazioni. Le nuove funzionalità che Google annuncia oggi offrono agli amministratori ulteriori strumenti per la gestione e la revisione dei post, consentono ai dipendenti di taggare i contenuti e fornire metriche di coinvolgimento migliori ai poster. L'articolo Google Plus per G ...

Google Plus chiude : 500.000 account esposti - Google non vuole ingerenze : Google come Facebook, nasconde la violazione dei dati dell’utente di Google Plus, in parte a causa del timore che ciò comportasse un controllo regolamentare e causasse danni alla reputazione, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Come parte della sua risposta all’incidente, lunedì l’unità di Alphabet Inc. ha annunciato un ampio set di misure sulla privacy dei dati che includono la disattivazione permanente di tutte ...

Cosa non ha funzionato con Google Plus? : Google ha ufficialmente chiuso Google Plus. L’annunciata chiusura è motivata principalmente da una falla nella sicurezza che, per oltre tre anni, avrebbe esposto migliaia di utenti a potenziali attacchi e furti di dati. La sensazione generale è però che qualCosa sia andato storto da tempo con Google Plus. Ma che Cosa? Breve storia di Google Plus Google Plus nasce a giugno del 2011 – con il classico approccio di Google che apre solo a pochi ...

Chiude Google Plus - 3 motivi per cui non non ha mai veramente funzionato : 1. RICORDA CHE INTERNET È PERMANENTE 2. SELEZIONA LE AMICIZIE3. SII CAUTO COI LINK ESTERNI4. CONTROLLA IL SETTING PRIVACY5. CONSIDERA I COLLEGAMENTI FRA I SOCIAL 6. NON RIVELARE INFORMAZIONI PERSONALI7. SPEGNI LA FUNZIONE GPS DELLO SMARTPHONE8. DISABILITA L'ACCESSO AUTOMATICO9. CAMBIA FREQUENTEMENTE LE PASSWORD10. CHIUDI GLI ACCOUNT INUTILIZZATIDopo l’inchiesta pubblicata dal Wall Street Journal sulla privacy violata di oltre 500mila ...

Google Plus chiude i battenti : ecco come salvare i propri dati : In attesa che Google Plus vada in pensione (la chiusura è fissata per agosto 2019), i suoi utenti possono scaricare i propri dati per evitare che vadano persi L'articolo Google Plus chiude i battenti: ecco come salvare i propri dati proviene da TuttoAndroid.

Google chiude Google Plus : (Foto: Getty Images) Google Plus, lo snobbatissimo social network aperto da Google ormai nel 2011, sta chiudendo i battenti. Lo ha annunciato la casa di Mountain View in queste ore, in una comunicazione che arriva in conseguenza a un’altra vicenda: la scoperta di una vulnerabilità all’interno della piattaforma, che aveva il potenziale per esporre al furto i dettagli riservati di fino a 500mila utenti. La versione del social dedicata ...

Google Plus chiuderà dopo che una vulnerabilità ha esposto i dati di 500 mila utenti : Un addio senza gloria quello di Google+, la piattaforma social collegata al motore di ricerca più usato al mondo, che sarà chiusa in seguito alla scoperta di una falla. Secondo quanto riporta la stessa azienda, una vulnerabilità nel sistema di gestione dei membri del social network ha consentito agli sviluppatori di servizi terzi di accedere ai dat...

Chiude Google Plus il più grande fallimento di Alphabet : I dati di mezzo milione di utenti di Google+ sarebbero stati esposti dal problema software che ha colpito Google e

Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti : L'ultimo update di Google Plus ci suggerisce che gli sviluppatori lavorano ad una funzionalità che potrebbe consentire un nuovo tipo di flusso personalizzabile L'articolo Google Plus si prepara ad un nuovo sistema di visualizzazione dei contenuti proviene da TuttoAndroid.