Google Pixel Slate | il nuovo tablet con Chrome OS

Google sfida Apple - lancia nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...

Le nuove funzioni della fotocamera dei Google Pixel 3 verranno resi disponibili anche per i Pixel di prima e seconda generazione grazie ad un aggiornamento software.

Ecco i nuovi smartphone Android di Google : Pixel 3 e 3 XL. La sfida agli iPhone XS e XS Max è a colpi di fotografie : A New York Google ha appena alzato il sipario su Pixel 3 e Pixel 3 XL. Si tratta dei nuovi smartphone Android dell’azienda di Mountain View, concepiti con una strategia simile a quella Apple con gli iPhone XS e XS Max: offrire tanta potenza e ottime prestazioni fotografiche con differenti diagonali di schermo, così da andare incontro alle diverse esigenze degli utenti, alla ricerca di dispositivi con display – e dimensioni – ...

Ecco presentato il nuovo Google Pixel 3 XL, il tanto atteso top di gamma della casa californiana.

Google Pixel Slate è ufficiale: scopriamo le caratteristiche del nuovo tablet 2 in 1 della casa di Mountain View, appena presentato all'evento Made by Google di New York.

L'evento Made by Google è ancora in pieno svolgimento, ma i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono già in preordine sullo Store ufficiale Italiano.

Pixel 3 e 3 XL - il nuovo smartphone Google. Prezzo - caratteristiche - data d’uscita : nuovo anno, nuovo smartphone, stessa ricetta vincente. Google svela la sua rinnovata gamma Pixel, e l’immediata sensazione è quella di un deja vu. Assolutamente in positivo, perché il Pixel 2, soprattutto nella versione XL arrivata in Italia, era un telefono tra i migliori della sua annata, grazie all’interfaccia minimale, alla fluidità dell’esperienza d’uso e soprattutto alla fotocamera superlativa. Google non rivoluziona il Pixel 3 rispetto al ...

Google aggiorna le impostazioni sulla privacy del Play Store - il giorno della presentazione del Pixel 3 : ... nel quale si è scoperto che una società britannica ha usato i dati di 87 milioni di utenti Facebook per fini di propaganda politica. Leggi anche - Google Plus chiuderà dopo che una vulnerabilità ha ...

Google Pixel 3 XL e Google Pixel 3 sono ufficiali e finalmente possiamo scoprire prezzi, caratteristiche, design e uscita ufficiali per l'Italia!

Questo pomeriggio, con l'evento Made by Google, che avrà inizio alle ore 17:00 nostre, Google presenterà Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Home Hub, Google Chromecast di terza generazione, nuovi dispositivi con Chrome OS e una versione aggiornata delle cuffie Google Pixel Buds.

Esorbitanti i prezzi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL? Prime indicazioni dalla Francia : Anche quest'anno i prezzi di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero rivelarsi parecchio salati? Le Prime indicazioni su quelli che potrebbero essere i cartellini europei ci arrivano dall'e-commerce transalpino 'Boulanger', che ha parlato di 859 e 959 euro rispettivamente per i Google Pixel 3 da 64 e 128GB di memoria interna, e di 959 e 1059 euro per i Pixel 3 XL, negli stessi tagli di storage. Questo per quanto riguarda gli ipoteti prezzi per il ...

Gli appassionati di tecnologia sapranno sicuramente che oggi è un giorno importante, infatti oggi a New York si terrà l'evento "Made by Google 2018" in cui vedranno la luce i nuovi Pixel 3

Le indiscrezioni secondo cui i prezzi di Google Pixel 3e Google Pixel 3 XL saranno superiori allo scorso anno sembrano confermati da una indiscrezione proveniente dalla Francia.