Google ha chiuso il più grande flop della sua storia | e altri 8 progetti abbandonati

Google ha chiuso il suo più grande flop della sua storia - e altri 8 progetti abbandonati - : Larry Page e Sergey Brin non si sono sbagliati molte molte. Ma neppure i fondatori di Google sono infallibili. Google + è il loro errore più grande : un prodotto mai compiuto che chiude in modo ...

Google ha chiuso decine di canali YouTube di propaganda legata all'Iran : Le più grandi aziende tecnologiche americane – Google , Twitter and Facebook – ora si stanno concentrando sull'Iran: hanno cancellato dalle proprie piattaforme online account falsi, video e post sui social network che promuovevano la disinformazione per conto della tv di stato iraniana, sottoposta al

Google Francia ha chiuso la propria pagina Google Plus : Google Francia ha deciso di chiudere la propria pagina ufficiale su Google Plus ed ha invitato i propri utenti a seguire quelle su Twitter e Facebook.