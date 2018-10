Google Foto | Play Store | Keep | Gmail e Google Pay | numerose novità con i nuovi

Riecco Google Pixel 3 XL con tante foto fra confezione di vendita - menù interni e app preinstallate : Ancora una comparsa per Google Pixel 3 XL alla vigilia della presentazione di New York di domani. Compare di nuovo la confezione di vendita con gli accessori interni e fuoriescono alcune immagini di Pixel 3 XL a schermo acceso che mostrano le varie opzioni presenti nei menù e l'elenco completo delle app preinstallate di default. L'articolo Riecco Google Pixel 3 XL con tante foto fra confezione di vendita, menù interni e app preinstallate ...

Ci tenevate in maniera particolare ad installare la Fotocamera Google a bordo dei vostri Samsung Galaxy S9 e Note 9? Nonostante il software proprietario sia stato di recente aggiornato ad una nuova versione, non sono pochi quelli che continuano a preferite il corrispettivo di Big G, considerato per molti versi superiore. Grazie all'HDR+, che sembra lavorare molto bene per via dell'innesto dell'AI, i risultati sembrano essere decisamente di

Scatta foto spettacolari con il tuo Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 Download Google Camera APK Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di

Scatta foto spettacolari con il tuo Galaxy S9 e Galaxy Note 9 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare la Fotocamera di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 Download Google Camera APK Samsung Galaxy S9 e Galaxy Note 9 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK

Google Fotocamera è disponibile in un porting anche per gli ultimi top di gamma di casa Samsung, ossia Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, sia in versione Exynos sia in versione Snapdragon.

Il pub di Liverpool infestato dai fantasmi e quella tremenda foto su Google Maps : Si dice che a Liverpool esistano oltre 150 pub infestati dai fantasmi. Uno di loro è lo Stuart Hotel, ospitato da uno storico edificio a Nord di Liverpool e tornato agli onori di cronaca di recente, per via di una spaventosa immagine ripresa dalle auto di Google Streetview e pubblicata di recente da un uomo che era in cerca di locali fish & chips su Google Maps. La foto ha ...

Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un Nuovo porting di Google Fotocamera completo di HDR+ e modalità ritratto. Non sono molti gli smartphone a poter contare su quest'ultima funzione all'interno dell'app.

Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL potranno contare sull'analisi in tempo reale delle immagini da parte di Google Lens.

Google Foto migliora e potenzia il suo editor di immagini ed aggiunge due effetti da applicare alle tue Foto. Ecco l'effetto Sfocato e mettere lo sfondo in Bianco e Nero Google Foto aggiunge l'effetto Sfocato e sfondo in Bianco e Nero Google Foto, l'applicazione e servizio web di memorizzazione ed editing veloce di Foto, continua

Qualche mese fa Google ha annunciato l'introduzione degli effetti Color Pop in Google Foto ed alcuni hanno iniziato a ricevere dei suggerimenti Fotografici dedicati nella scheda Assistente. A ciò non è mai seguita una completa implementazione, ma ora sembra che Google stia di nuovo testando la funzionalità portando anche gli effetti bokeh manuali. Il funzionamento Color Pop sostanzialmente è un filtro che usa l'intelligenza

L'anteprima di ciò che potrebbe divenire realtà per tutti arriva dagli USA: insieme a Color Pop è in test l'effetto bokeh in post produzione