Google+ chiuderà | messi a rischio i dati di 500 mila utenti

Google ha annunciato che chiuderà Google+ : Google ha annunciato che chiuderà Google+, il suo social network, dopo avere scoperto che a causa di un difetto nel software i dati di 500mila utenti del servizio sono rimasti accessibili ad hacker e programmatori per tre anni. Inizialmente Google The post Google ha annunciato che chiuderà Google+ appeared first on Il Post.