Golf | Molinari punta al British Masters

Golf - British Masters al via : Molinari sfida Fleetwood : ROMA - Francesco Molinari , Tommy Fleetwood , Justin Rose , Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn , tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup , saranno tra i protagonisti del British Masters , al via ...

Golf - Dunhill Links – Tyrrell Hatton tenta il bis - Pavan e Molinari ancora in lotta per il titolo : Tyrell Hatton in testa al Dunhill Links, davanti a Frase, Gallacher e Fleetwood (terzi): quinto Pavan, 12° Molinari, ancora in lotta per il successo finale Andrea Pavan, quinto con 206 (72 63 71, -10), ha perso la leadership nell’Alfred Dunhill Links Championship (European Tour), ma potrà comunque competere per il titolo nel giro finale insieme a Edoardo Molinari, salito dal 12° al settimo posto con 207 (73 66 68, -9). Ha ceduto terreno ...

Golf - Alfred Dunhill Links Championship 2018 : Andrea Pavan ed Edoardo Molinari nei primi 10 - in testa Tyrrell Hatton : Si è girato oggi sui tre percorsi dell’Alfred Dunhill Links Championship 2018 per il terzo giro di questo che è tra i più acclamati tornei del tour europeo. Al comando c’è un reduce della Ryder Cup risultata vittoriosa per l’Europa: è Tyrrell Hatton. L’inglese, già nono nella Race to Dubai e alla caccia del primo successo di qua dall’oceano nel 2018, ha concluso il terzo giro con un complessivo -14 (e -6 di giornata ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship - Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi : Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura. Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship - Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi : Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura. Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championships : Pavan si porta al comando con Bjerregaard - Molinari dodicesimo : Nel Dunhill Links in ottima posizione anche Edoardo Molinari che è dodicesimo e Renato Paratore diciottesimo Andrea Pavan, con un gran giro in 63 (-9) colpi, miglior score di giornata, e il totale di 135 (72 63, -9), è risalito dal 25° posto portandosi al comando, insieme al danese Lucas Bjerregaard (70 65) nell’Alfred Dunhill Links Championship, che si sta svolgendo con formula Pro Am sui tre percorsi dell’Old Course di St. Andrews, di ...

Golf : Molinari - contributo a unità Europa : ROMA, 1 OTT - "In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare Europe Europe da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza ...

Golf : Molinari - contributo a unità Europa : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare Europe Europe da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di ...

Golf - Molinari : 'Da noi un contributo alla compattezza dell'Europa' : 'In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare 'Europe Europe' da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza e ci tengo a ...

Golf - Molinari : 'Da noi un contributo alla compattezza dell'Europa' : 'In questi giorni a Parigi è stato molto emozionante sentire gridare 'Europe Europe' da spettatori di diverse nazionalità. Credo che abbiamo contribuito a dare un messaggio di compattezza e ci tengo a ...

FRANCESCO MOLINARI - IL GolfISTA TORINESE NELLA LEGGENDA/ Video - vince Ryder Cup : siparietto a letto col trofeo : Il Video di FRANCESCO MOLINARI, entrato NELLA LEGGENDA del golf: è diventato il primo GOLFISTA NELLA stortia a vincere cinque match in una singola edizione della prestigiosa Ryder Cup(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:32:00 GMT)

Golf - Francesco Molinari leggenda italiana. L’Europa lo celebra - il coro “Moli Moli” è un must : Nelle carriere dei fenomeni c’è sempre la stagione della svolta, l’annata magica che resta impressa nella memoria storica degli appassionati. Per citarne alcuni Roger Federer nel 2006, Marcel Hirscher nel 2015, Valentino Rossi nel 2003, e di esempi ce ne sono a bizzeffe. Dal 30 settembre in questa overall delle stagioni sensazionali entra di diritto il 2018 di Francesco Molinari, l’uomo che ha riportato in auge il Golf nella ...

Francesco Molinari/ Video - il Golfista torinese nella leggenda : vince la Ryder Cup con un record assoluto : Il Video di Francesco Molinari, entrato nella leggenda del golf: è diventato il primo golfista nella stortia a vincere cinque match in una singola edizione della prestigiosa Ryder Cup(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Golf - l’Europa batte gli Stati Uniti e i tifosi si scatenano coi cori per Molinari : “Moli - Moli” : L’Europa si è aggiudicata la 42esima edizione della Ryder Cup, disputata a Parigi, grazie, soprattutto, ai colpi vincenti di Francesco Molinari. L’italiano ha battuto lo statunitense Phil Mickelson segnando il punto decisivo per la squadra. Nel video, i tifosi intonano i cori per i due beniamini: Molinari, appunto, e Tommy Fleetwood. Video Faceboo/Ryder Cup Team Europe L'articolo Golf, l’Europa batte gli Stati Uniti e i tifosi ...