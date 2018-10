Golf – Gli azzurri leader ai Giochi Olimpici Giovanili

Un potente uragano attraverserà il Golfo del Messico - probabile “landfall” in Florida : rischio elevato di “Storm Surge” - venti devastanti e alluvioni sugli USA orientali [MAPPE] : 1/16 ...

Morto in moto sulla strada per Golfo Aranci - continua la raccolta fondi per la famiglia di Gianluca : continua la raccolta fondi. Non si danno pace amici e parenti di Gianluca Carta, residente da anni a Telti, Morto a soli 34 anni in un incidente stradale gravissimo sulla strada per Golfo Aranci. L'...

Corsica - collisione tra navi : mezzo antinquinamento dal Golfo degli Aranci : Tra i mezzi navali che stanno intervenendo sul luogo della collisione fra due motonavi nel mar Tirreno, in acque territoriali francesi vicino alla Corsica, c’è anche un rimorchiatore antinquinamento partito dal porto di Golfo Aranci, nel nord-est della Sardegna. Come apprende l’ANSA si tratta del Koral della Castalia, società che opera in convenzione con ministero dell’Ambiente per il contenimento di eventuali sversamenti di ...

Golf - l’Europa batte gli Stati Uniti e i tifosi si scatenano coi cori per Molinari : “Moli - Moli” : L’Europa si è aggiudicata la 42esima edizione della Ryder Cup, disputata a Parigi, grazie, soprattutto, ai colpi vincenti di Francesco Molinari. L’italiano ha battuto lo statunitense Phil Mickelson segnando il punto decisivo per la squadra. Nel video, i tifosi intonano i cori per i due beniamini: Molinari, appunto, e Tommy Fleetwood. Video Faceboo/Ryder Cup Team Europe L'articolo Golf, l’Europa batte gli Stati Uniti e i tifosi ...

Golf - Ryder Cup : Molinari trascina l'Europa alla vittoria sugli Stati Uniti : ROMA - Francesco Molinari batte Phil Mickelson e permette all'Europa di conquistare la 42esima edizione della Ryder Cup di Golf. A Parigi è una vittoria netta quella del Vecchio Continente che ...

Golf – Ryder Cup 2018 - Molinari decisivo nella vittoria dell’Europa : impresa storica contro gli USA : Francesco Molinari porta l’Europa alla vittoria della Ryder Cup 2018, grandissima prestazione del Golfista italiano che conclude la sua eccelsa prestazione con una vittoria contro Tommy Fleetwood La Ryder Cup va all’Europa, che guidata da Francesco Molinari si aggiudica l’edizione 2018 dell’importante competizione Golfistica. Sul percorso par 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, la formazione del ...

Golf - Molinari il maratoneta : gli straordinari per prendersi la Ryder Cup : SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Parigi, - Non è più quello di giovedì scorso, quando ha partecipato alla cerimonia inaugurale. 'Comincio ad essere acciaccato, a sentire dolori alla schiena'. Per forza: ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Koepka sbaglia e colpisce una tifosa [FOTO] : Golf, Ryder Cup 2018: Koepka protagonista di un episodio sfortunato durante la prima giornata del torneo, “abbattuta” una tifosa Golf, Ryder Cup 2018 iniziata oggi portando con sé il solito grande entusiasmo del pubblico accorso sul green per supportare i propri beniamini. Una tifosa però non è stata particolarmente fortunata oggi. Koepka infatti è stato protagonista di un colpo non certo preciso che ha colpito in pieno una ...

Golf – Junior Ryder Cup : vittoria di misura degli Stati Uniti sull’Europa : Junior Ryder Cup: gli Stati Uniti di misura sull’Europa. Belle prove di Emilie Alba Paltrinieri, rimasta imbattuta, e di Alessia Nobilio Il team degli Stati Uniti ha vinto la Junior Ryder Cup superando per 12.5-11.5 la squadra dell’Europa, nella sfida che a livello Under 18 ha anticipato la 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Alla formazione continentale, nella quale hanno giocato le azzurre Emilie Alba Paltrinieri e ...

Golf – Ryder Cup - Molinari pronto a dar battaglia : “il pubblico sarà dalla nostra parte” : Ryder Cup, Francesco Molinari farà parte del team europeo che lotterà per il titolo di fronte al pubblico parigino “In una Ryder Cup non bisogna farsi condizionare troppo dal contorno, ma giocare punto per punto e pensare al proprio rendimento. Sicuramente il fatto di avere il pubblico di casa dalla nostra parte può essere un aiuto, ma quando si sta sul percorso si pensa solo a dare il massimo“. Sono le parole di Francesco ...

Golf – Abruzzo Open : strepitoso bis di Guido Migliozzi : Italian Pro Tour: bis di Guido Migliozzi nell’Abruzzo Open. L’azzurro ha siglato la 28ª vittoria italiana in campo internazionale. Eguagliato il record di successi in una stagione stabilito nel 2009 Guido Migliozzi ha vinto con 195 (67 63 65,-18) l’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultima tappa del 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. mantenendo il titolo conquistato lo scorso anno. ...

Golf – Abruzzo Open : il francese Elissalde mantiene il comando - Guido Migliozzi insegue a due colpi di distanza : Ad un giro dal termine dell’Abruzzo Open, Migliozzi ed Hesbois inseguono il leader francese Elissalde Il francese Paul Elissalde (128 – 62 66, -14) ha mantenuto il comando con due colpi di vantaggio sulla coppia che insegue al secondo posto composta da Guido Migliozzi, campione in carica, e dal belga Kevin Hesbois con 130 (-12) a un giro dal termine dell’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca ...

Golf - Portugal Masters – Buono l’inizio di Paratore e Bertasio : Manassero e Gagli a metà classifica - guida Herbert : Inizio positivo per Paratore (6°) e Bertasio (16°) al Portugal Masters: a metà classifica invece Manassero e Gagli, in testa l’australiano Herbert Renato Paratore è al sesto posto con 66 (-5) colpi e Nino Bertasio al 16° con 67 (-4) nel Portugal Masters (European Tour), iniziato sul percorso del Dom Pedro Victoria GC (par 71), a Vilamoura in Portogallo. A metà classifica Matteo Manassero, 71° con 70 (-1), e Lorenzo Gagli, 94° con 71 ...

Golf – Abruzzo Open : l’Alps Tour al Miglianico Golf & Country Club : Ultima gara stagionale in programma nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, con un field di alta qualità. Domani, mercoledì 19 settembre, la Pro Am d’apertura Il grande Golf internazionale torna al Miglianico Golf & Country Club per la quinta edizione dell’Abruzzo Open, torneo in calendario nell’Alps Tour e ultima tappa del 2018 dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. La gara si svolgerà da giovedì 20 settembre fino a ...