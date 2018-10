Giovanni Tria | lite con Renato Brunetta sullo spread? Claudio Borghi gli spegne il

Giovanni Tria : 'Nel 2020 e 2021 riduzione aumenti Iva' : Per il 2020 e il 2021 ci sarà la riduzione degli aumenti dell'Iva rispettivamente per 5,5 miliardi e 4,4 miliardi di euro. Lo dice il ministro dell'economia Giovanni Tria illustrando la Nota di aggiornamento al DEF in cui conferma che per il 2020 e il 2021 gli obiettivi di deficit/Pil sono del 2,1% e dell'1,8 per cento. Ricevi aggiornamenti su ...

Giovanni Tria in audizione sul Def : "Ha ragione Fico - abbassare i toni nel dialogo con l'Unione Europea" : "Come è noto la Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni". L'Italia si trova in ...

Striscia la Notizia - Luciana Littizzetto e la battutaccia su Giovanni Tria a Che tempo che fa : Nella rubrica 'Che satira tira', Striscia la Notizia ha rilanciato una battuta dell'ultimo monologo di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa . Nel mirino, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , al quale riserva una battuta maliziosa: 'C'è uno che in questo momento non ha proprio voglia di ciupare...', ed è proprio lui, Tria. E ancora: 'Il ministro ha cercato di ...

Manovra - lettera a Giovanni Tria di Pierre Moscovici : 'Devianza significativa è fonte di preoccupazione' : Parlano di una ' deviazione significativa ', di ' grave preoccupazione '. Così si esprima la Commissione europea che ritiene che i nuovi obiettivi di bilancio fissati dalla nota di aggiornamento del ...

Marco Travaglio - la vignetta feroce sul Fatto quotidiano : Giovanni Tria ministro pagliaccio : Nel circo di questa manovra economica, il vero colpevole di tutto secondo il Fatto quotidiano è proprio il sottomesso ministro dell'Economia. Che ora, nella beffarda vignetta di Mannelli in prima ...

Giovanni Tria - il giallo del master fantasma della sua portavoce. E poi il nome - l'età... : 'Non sono sorpresa. In quel periodo usavo un altro nome e un documento diverso, quindi non mi trova negli archivi. Però io quel master in Business Administration lo ho conseguito'. Quando chiediamo ...

Giovanni Tria scrive a Bruxelles. La crescita stimata attorno all'1 - 5% per tre anni : Una manovra che sarà "coraggiosa e responsabile, puntando alla crescita e al benessere dei cittadini". Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha inviato la lettera alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.Confermato il previsto percorso sul deficit, "che passerà dal 2.4% del 2019 al 2.1% del 2020 per ...

Giovanni Tria travolto dalle domande sul Pil : la portavoce di Matteo Salvini - Iva Garibaldi - lo porta via : Giovanni Tria è stato trascinato via dalla portavoce di Matteo Salvini , Iva Garibaldi , mentre nella sala stampa parlamentare i giornalisti cominciavano a fare domande sul Pil.

Manovra - Giovanni Tria e la mossa anti-spread : il deficit destinato a calare - messaggio alla Ue : ... Matteo Salvini , il premier Giuseppe Conte , il sottosegretario alla presidenza, Giancarlo Giorgetti , Tria, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , e i due sottosegretari dell'Economia ...

Pensioni - perché puoi saltare la riforma della Fornero : le clausole di salvaguardia di Giovanni Tria : Gira che ti rigira, Elsa Fornero non si tocca mai. Secondo il Messaggero , il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta valutando tutte le ipotesi legate a una manovra con deficit al 2,4 per cento , che porta con sé la scommessa, difficile, di una crescita all' 1,6% , rispetto allo 0,9 ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Giovanni Tria all'Eurogruppo - una giornata da vaso di coccio : Sull'aereo che in tarda serata lo riporta con urgenza a Roma dopo la riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria porta con sé il biglietto e un bagaglio. È l'eredità, gravosa, di una giornata sotto pressione. Una giornata da vaso di coccio tra tensioni che hanno attraversato tre piani differenti: l'Europa - che ha stroncato la decisione di portare il deficit al 2,4% - i mercati, con lo ...

Reddito di cittadinanza - Giovanni Tria : 'Piano della Finanza per evitare diventi incentivo al lavoro sommerso' : Perchè ciò non avvenga, il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia 'un piano specifico di controllo affidato alla Guardia di Finanza per evitare il rischio che la misura si tramuti in un ...

Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha deciso di anticipare il suo rientro a Roma dal Lussemburgo dove oggi è riunito l'Eurogruppo. Lo si apprende da fonti del Tesoro. Domani è in programma la riunione dell'Ecofin e in rappresentanza dell'Italia rimarrà il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera.