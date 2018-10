Giovanni Tria in audizione sul Def | Ha ragione Fico | abbassare i toni nel dialogo

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) "Come è noto la Commissione Ue ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di". L'Italia si trova in una situazione di "ritardo nella crescita dell'economia e dell'occupazione, un ritardo non più accettabile a dieci anni dalla crisi". Lo ha detto il ministro dell'Economia,, insulla Nota al Def, evidenziando che il Pil è ancora 4 punti inferiore rispetto al 2008, i divari territoriali "si sono ampliati" e "le persone in povertà" e in stato di deprivazione materiale e a scarsa intensità di ...